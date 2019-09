El Jimbee no puede con el Alzira en su último amistoso Los cartageneros deben mejorar mucho si quieren plantar cara en la primera jornada de Liga contra el Barça LA VERDAD Cartagena. Domingo, 8 septiembre 2019, 11:21

Tendrá que mejorar mucho el Jimbee Cartagena en la semana previa al inicio de la Liga si quiere plantar cara al Barça el próximo domingo en el Palacio de Deportes (13.00 horas). Este sábado, en el último amistoso de una pretemporada muy discreta de los de André Brocanelo, el conjunto cartagenero no pudo pasar del empate frente al Nítida Alzira, recién ascendido a Segunda. El partido se jugó en el Palacio de Deportes de Alzira.

En el primer tiempo hubo un claro dominio del Jimbee, cuyos jugadores se estrellaron una y otra vez ante el portero local, un sensacional Álvaro Llopis. Thalles y Franklin remataron a la madera, mientras que Eka y de nuevo Thalles dispusieron de clarísimas oportunidades para adelantar a los de Cartagena. Sin embargo, el primer tiempo acabó sin goles.

En el segundo, con una marcha más, los visitantes anotaron dos goles bastante pronto. El 0-1 lo hizo Jesús Izquierdo, aprovechando un rechace del portero tras un disparo de Juanpi. El propio Juanpi anotó el 0-2, tras una gran jugada personal que culminó alojando la pelota en la escuadra de la portería del Alzira. Daba la impresión de que la victoria en el amistoso previo al inicio de la Liga sería para el Jimbee.

No fue así porque el cuadro de casa reaccionó muy bien y en los últimos minutos marcaron José Carlos y Xavi. Intentó el Jimbee hacer el tercero, pero no le dio tiempo y, por tanto, el III trofeo Juan Beteta se decidió en los penaltis. Ganaron los cartageneros, gracias al cuarto penalti anotado por Raúl Canto. Este sábado descansaron Bateria, Lukaian y Marcao, quienes no estuvieron en la convocatoria. Tampoco Attos, quien tiene un esguince de tobillo y llegará justo al partido con el Barça.