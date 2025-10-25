El Jimbee pone a prueba al Barça, en el mejor duelo que se puede ver en la liga

El mejor partido del fútbol sala nacional está de vuelta. Una cita atractiva para los amantes del 40x20 la que reúne a Jimbee y FC ... Barcelona. El campeón contra el aspirante se verán las caras hoy a las 13.00 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Un partido que ha caído mal agendado después de un parón de selecciones que ha impedido a los entrenadores preparar el duelo de la mejor manera. Jesús Velasco llamó a filas a cuatro de los meloneros, mientras que los catalanes tuvieron a ocho jugadores concentrados con sus combinados nacionales.

Pero sobre la pista azul se verá un duelo trepidante de mucha intensidad y donde se espera que Chemi y Dídac tengan mucho protagonismo. El Jimbee viene de empatar en Torrejón y de perder de manera sorpresiva e inverosímil en la cancha del Noia. Los de Duda quieren cortar la mala racha ante los líderes e invictos blaugranas para demostrar que la mala racha ha sido fruto de la casualidad. Además, tienen que aprovechar la oportunidad de llevarse los tres puntos para seguir peleando el liderato. Puesto que si gana el Barça, se colocaría a cinco puntos con posibilidad de irse a ocho si gana el duelo de la semana que viene, mientras los cartageneros están jugando la Champions League.

Esta competición no va a condicionar el plan de partido de Duda, que solo cuenta con la baja de Pablo Ramírez. Los demás jugadores podrán salir a pista para pelear por el triunfo, aunque algunos tendrán limitación de minutos, como es el caso de Cortés, que apenas ha participado este año y se acaba de recuperar de la lesión.

El Barça también llega al duelo con dos bajas importantes. Adolfo y Sergio González no estarán disponibles para Javi Rodríguez. Dos hándicaps que son remediados por el potencial de sus compañeros.

Un triunfo necesario

La importancia de este evento ha provocado que los meloneros lo escojan como el partido del club y los abonados tendrán que pagar para acudir a las gradas del Palacio de los Deportes. Cada afiliado tendrá a su disposición una entrada a 10 euros más la opción de adquirir otras tres al mismo precio. Se espera que las gradas se tiñan de rojo para animar y dejarse la voz por su equipo, un factor que para Duda es fundamental para conseguir un buen resultado ante este histórico del fútbol sala nacional.

«El Barça es un equipazo, cuenta con grandísimos jugadores, internacionales y contrastados, tres por puesto y que forman una plantilla excelente», dijo ayer Duda, quien otorgó un papel fundamental a la grada. «El público tiene que dar esa energía al valor de nuestros jugadores», recordó. «No vamos a forzar a los jugadores que estén tocados y debemos tener precaución pensando en la Liga de Campeones», añadió el técnico de un Jimbee que quiere tumbar al Barça.