El Jimbee pide auxilio

El Jimbee Cartagena está en las raspas, ha entrado en bucle y no ve manera de salir de esa espiral de malos resultados, por mucho que intenta dar la cara. Este sábado lo hizo, mostrando carácter y garra en un partido igualadísimo ante O Parrulo (2-2), pero no le bastó para conseguir la primera victoria de la temporada. El resultado es que el equipo suma 2 puntos de 15 posibles, es penúltimo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, no ve la luz al final del túnel y eso provocó la reacción de la afición, en forma de pitada. Al final del encuentro, el entrenador André Brocanelo puso su puesto a disposición de la directiva. «El equipo está por encima de todo. No me aferro a mi cargo. Si entre todos tenemos que tomar esa decisión, la tomaremos sin problema ninguno. Saldré con la cabeza alta», dijo.

2 Jimbee Cartagena Raúl Jerez, Attos, Juanpi, Franklin y Eka (quinteto inicial). También jugaron Canto, Mellado, Cobarro, Fernández, Lukaian y Jesús Izquierdo. 2 O Parrulo Chemi, Hélder, Ismael, Adri y Rahali (quinteto inicial). También jugaron Saura, Diego Núñez, Iago Rodríguez, Miguel e Iván Rumbo. Goles 1-0, Fernández (minuto 7). 1-1, Rahali (minuto 17). 2-1, Franklin (minuto 17). 2-2, Hélder (minuto 23). Árbitro Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo. Amarillas a los locales Attos, Juanpi, Franklin, Mellado y Fernández; y a los visitantes Ismael y Adri. En el minuto 24, segunda amarilla a Juanpi y roja. Incidencias Palacio de Deportes de Cartagena, ante unos 1.300 espectadores. El público empujó al equipo y al final del partido lo despidió con pitos.

Es cierto que el equipo dio la cara ante un O Parrulo remolón, empujado por el ex del Jimbee Rahali. El pachequero fue uno de los grandes agitadores de la tarde, abanderó a los ferrolanos y siempre puso en peligro a Raúl Jerez. Tanto, que en el minuto 17 puso el 1-1 en el marcador, tras un latigazo de Fernández en el 9, en una jugada magnífica: el unionenese Saura regateó a los cuatro jugadores locales y Rahali recortó con pausa y maestria delante de Raúl. Lo mejor es que los cartageneros se vinieron arriba y reaccionaron rápidamente, con el 2-1 de Franklin con el que se llegó al descanso. Los de Brocanelo mostaron carácter, garra, intensidad y aguantaron bien el resultado hasta el asueto.

Pero después, Hélder, un bigardo, puso el 2-2. Ya no se movió el marcador, en un choque de trenes igualadísmo, de alto voltaje. Puro rock and roll. Idas y venidas en un partido loco, donde no se decantó la balanza hacia ningún lado. El Jimbee empujó más en el tramo final, incluso Jesús disparó a la cruceta. Se echó en falta, tal vez, atrevimiento con portero-jugador.

La tarde ya había empezado torcida con la lesión de Talles y la entrada de Canto en la convocatoria. Brocanelo, que mostró su amor al club, pareció lanzar un 'dardo' a Guillamón, despedido hace un año tras obtener 7 puntos de 21. «Aunque los resultados no son buenos, nadie ha trabajado tanto como yo, con 8 y 10 horas diarias para sacar lo mejor. Si tenemos que entrenar diez minutos antes y marcharse antes porque tengo otro trabajo, volvemos a la antigua, si ese es el caso».