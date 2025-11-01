La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El pívot Waltinho, autor de un doblete, pincha el balón en el partido de este viernes contra el Anderlecht. JIMBEE CARTAGENA
Fútbol sala

El Jimbee pasa a octavos de final tras triturar también al Anderlecht belga

Sentencia el partido en la segunda parte a balón parado y este sábado ante el Gliwice se juega el liderato de la fase de grupos de la Champions League

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

El Jimbee Cartagena va muy en serio a por la Champions League. Tras el agridulce sabor que dejó la medalla de bronce en Le Mans, ... la temporada pasada, esta vez el equipo de Duda tiene como objetivo número uno proclamarse campeón de Europa de fútbol sala. Y de momento camina con paso firme, sin dejar cabos sueltos y triturando a todos los rivales que encuentra por delante. Este viernes, sin ir más lejos, los meloneros certificaron el pase a los octavos de final tras superar al Anderlecht belga (0-4).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

