El Jimbee pasa a octavos de final tras triturar también al Anderlecht belga

El Jimbee Cartagena va muy en serio a por la Champions League. Tras el agridulce sabor que dejó la medalla de bronce en Le Mans, ... la temporada pasada, esta vez el equipo de Duda tiene como objetivo número uno proclamarse campeón de Europa de fútbol sala. Y de momento camina con paso firme, sin dejar cabos sueltos y triturando a todos los rivales que encuentra por delante. Este viernes, sin ir más lejos, los meloneros certificaron el pase a los octavos de final tras superar al Anderlecht belga (0-4).

El Jimbee solo fue capaz de ganar uno de los tres partidos de la fase de grupos la temporada pasada. Y esta vez va camino del pleno de victorias al ofrecer una versión intratable, sin fisuras y de una altísima pegada. Los de Duda golearon el jueves al Zalgiris lituano en encuentro sin complicaciones (5-0) y ayer también despacharon al Anderlecht (0-4). Nada menos que nueve goles a favor y cero en contra.

Sporting Anderlecht Bassani, Rangel, Darlan, Gréllo y Cainan (quinteto inicial). También jugaron Mancuso, Eric Panes, Tarakanovs, Raúl Jiménez, Vanderheyden, Rajic y Jean Carmo. 0 - 4 Jimbee Cartagena Chemi, Gon Castejón, Tomaz, Cortés y Waltinho (quinteto inicial). También jugaron Chispi (ps), Mellado, Darío Gil, Pablo Ramírez, Juninho, Motta, Jesús Izquierdo y Osamanmusa. Goles: 0-1, Tarakanovs (minuto 11, en propia puerta). 0-2, Waltinho (24). 0-3, Osamanmusa (29). 0-4, Waltinho (37).

Árbitros: Peter Budac (eslovaco) y Telmen Undrakh (noruego).

Incidencias: Unos 500 espectadores en el pabellón PreZero Arena de Gliwice (Polonia), una docena de ellos aficionados del Jimbee Cartagena. Segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Futsal Champions League.

Esta vez, a diferencia del jueves, el Jimbee Cartagena tuvo que subir un poco más la velocidad. Los meloneros no sentenciaron el partido hasta la segunda parte, pues en el primer acto la diferencia en el marcador fue mínima con el gol en propia puerta de Tarakanovs a los once minutos (1-0). Todo cambió tras el paso por los vestuarios, pues en ese momento Duda sacó a relucir la pizarra y empezaron a caer los goles.

A balón parado ejecutó Waltinho un estupendo doblete. El pívot brasileño anda de maravilla en este inicio de curso y así lo volvió a demostrar frente al Anderlecht. Primero enderezó un disparo raso de Jesús Izquierdo y luego fue el más listo de la clase para desmarcarse y empujar la bola en un servicio de estrategia de Darío Gil. Para entonces era ya el minuto 37, la sentencia definitiva y el broche a una tarde sin demasiados sustos.

Antes, en el minuto 29, Osamanmusa puso bastante tierra de por medio al finalizar una buena jugada combinativa del Jimbee. La bola pasó por las zapatillas de Juninho, de nuevo notable pese a ser recién llegado; y luego Motta se inventó un delicioso pase de caño para que el pívot tailandés colocara el 3-0 en el electrónico del pabellón PreZero Arena de Gliwice (Polonia).

El Anderlecht apenas puso en aprietos a Chemi, quien se mantiene sin encajar goles en esta Champions, a pesar de que el nivel de lo belgas era superior al del Zalgiris lituano. El entrenador es el andaluz Álvaro Martínez, con pasado en equipos como el Valdepeñas y que ha reclutado a un nutrido grupo de jugadores con pasado en la luga española para elevar el nivel de la plantilla; entre ellos, el conocido Gréllo, con currículum en las filas de ElPozo Murcia. Solo él tiró del carro en algún acercamiento puntual.

La nota negativa de la jornada, en clave melonera, es que Cortés se retiró de la pista en los minutos finales con alguna molestia física de la que falta conocer el alcance exacto. El ala almeriense es una pieza importante en los esquemas de Duda, ya desde la temporada pasada cuando resultó determinante en la consecución del título de Liga. Lo mejor es que solo sea un susto y no quede en nada.

En lo deportivo, el Jimbee Cartagena ya es oficialmente equipos de octavos de final. El sorteo es el 6 de noviembre y la eliminatorias de ida y vuelta el 24 de ese mes y el 5 de diciembre. Lo que falta por determinar es si el equipo finalizará la fase de grupos como primer o segundo clasificado, algo que se conocerá este sábado a partir de las siete de la tarde. Los meloneros se medirán al Gliwice polaco, que ejercerá de local en su pista.

El partido no será ni mucho menos un trámite pese a que los deberes están hechos. El Palacio de los Deportes de Cartagena albergará la vuelta de los octavos de final pase lo que pase, pero quedar primero de grupo evitaría a un posible 'coco' en el grupo. Los clubes kazajos y portugueses son los que tienen más nivel, al margen del campeón de las últimas ediciones: el Palma Futsal.