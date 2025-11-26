El Jimbee llegará al derbi después de recorrer 7.000 kilómetros en 10 días

Los jugadores del Jimbee ya estiran las piernas y descansan de la larga travesía que han tenido que pasar para jugar la ida de los ... octavos de final en Malta. El resultado que traen de vuelta es perfecto: 1-9 y el pase a la siguiente ronda prácticamente hecho. El campeón de España se paseó ante el Luxol St. Andrews, que visitará Cartagena el próximo viernes 5 de diciembre para la intrascendente vuelta de esta ronda de Champions League. Por su parte, el Kairat Almaty ganó 3-7 al Anderlecht y, virtualmente, será el rival del Jimbee en los cuartos de final. Habrá revancha.

La tranquilidad para los meloneros no va a durar mucho. Porque el jueves parten hacia Ferrol, donde se enfrentarán al O Parrulo el sábado a las 18.30 horas. Otro trayecto que supera los 2.000 kilómetros y que les deja un plazo de poco más de 48 horas para preparar el duelo del martes contra ElPozo Murcia.

Y es que los cartageneros llegarán al derbi después de diez días frenéticos, donde habrán recorrido alrededor de 7.000 kilómetros. Este periplo comenzó el sábado cuando la expedición melonera arrancaba los motores de su autobús para viajar a Sevilla. Allí pernoctaron y cogieron el avión hacia Malta al día siguiente. Dos noches en la isla, la de la víspera y la del partido, para hacer el camino inverso hasta Cartagena. Cerca de 5.000 kilómetros. Llegaron esta pasada noche a sus casas y hoy jornada de descanso.

Un reposo que será breve. Una siesta y a seguir para la plantilla del Jimbee, ya que el sábado le espera el O Parrulo Ferrol a domicilio. Así que los meloneros viajarán el viernes de madrugada para amanecer en Ferrol por la mañana. Y sin más preámbulos, recorrerán los 1.055 kilómetros que separán A Malata del Palacio después del partido para llegar el domingo temprano a Cartagena.

Cuando los de Duda empiecen a jugar frente a O Parrulo, ElPozo habrá acabado su partido ante el Jaén Paraíso Interior. Dos horas más de descanso y en casa. Un beneficio de cara al descanso y la preparación del derbi.

El contador kilométrico del Jimbee marcará cerca de los 7.000 cuando regresen de la aventura gallega. Una travesía que han recorrido en apenas 10 días para jugar dos partidos.

Viaje a Kazajistán

Una distancia que se quedará en nada cuando el Jimbee Cartagena viaje hacia Almaty el próximo mes de febrero. Un viaje en avión de cerca de 10 horas y más de 6.500 kilómetros. El más largo posible.

Aunque falte la vuelta de octavos por jugarse, ambos equipos pueden empezar a analizarse porque el Jimbee lleva una renta de ocho goles y el Kairat vuelve de Bélgica con un 3-7 a favor. Una ventaja muy favorable para los kazajos, que deberían sufrir una debacle en casa el próximo viernes para no pasar a la siguiente ronda. Recordemos que el Jimbee derrotó al Anderlecht sin problemas por 4-0 en la fase de grupos.

El Kairat Almaty es un rival al que los chicos de Duda le tienen ganas después de que fuesen su verdugo en las semifinales de la 'final four' de la temporada pasada y lo dejase sin opciones de optar al título. Ahora, tendrán que pasar por encima de ellos si quieren volver a estar entre los cuatro mejores equipos de Europa.

Quedan menos de 500 entradas para el choque contra ElPozo

El ambiente que se vivirá en el Palacio de los Deportes de Cartagena el próximo martes 2 de diciembre a las 20.30 horas contra ElPozo simplemente será espectacular. La afición melonera se vestirá con sus mejores galas para recibir a su máximo rival, que llegará al partido como líder de la liga.

Los más indecisos deberían darse prisa en comprar la entrada si quieren asistir a uno de los duelos más vibrantes del futsal nacional, ya que quedan menos de 500 entradas para que el aforo se complete. La tribuna oeste está sin asientos y a la este le faltan menos de cien tickets en la parte alta de la grada para llenarse. Los abonados que sepan que no van a ir pueden liberar su butaca para que se pueda poner a la venta.

El Jimbee no aplica el famoso 'día del club' y los abonados no tienen que pagar entrada y podrán ocupar su butaca con el carné, como de costumbre. Mientras que las entradas para el público general están a 10 euros cada una, a los menores de 14 años se les aplica un precio reducido de 5 euros.