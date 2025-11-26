La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla y el cuerpo técnico melonero hacen una piña tras la victoria ante el Luxol. Jimbee Cartagena
Fútbol sala

El Jimbee llegará al derbi después de recorrer 7.000 kilómetros en 10 días

Los charcuteros juegan en casa una hora y media antes que los de Duda, que viajan a Ferrol; El Kairat goleó y se perfila como el rival de cuartos

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Los jugadores del Jimbee ya estiran las piernas y descansan de la larga travesía que han tenido que pasar para jugar la ida de los ... octavos de final en Malta. El resultado que traen de vuelta es perfecto: 1-9 y el pase a la siguiente ronda prácticamente hecho. El campeón de España se paseó ante el Luxol St. Andrews, que visitará Cartagena el próximo viernes 5 de diciembre para la intrascendente vuelta de esta ronda de Champions League. Por su parte, el Kairat Almaty ganó 3-7 al Anderlecht y, virtualmente, será el rival del Jimbee en los cuartos de final. Habrá revancha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  3. 3 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  4. 4 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  5. 5

    El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»
  6. 6

    El fondo norte del Cartagonova, lugar para los granas en el derbi
  7. 7 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  8. 8 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  9. 9 El avispón oriental llega a la Región de Murcia: detectan dos nidos en La Unión y Escombreras
  10. 10 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura abre al público este miércoles

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Jimbee llegará al derbi después de recorrer 7.000 kilómetros en 10 días

El Jimbee llegará al derbi después de recorrer 7.000 kilómetros en 10 días