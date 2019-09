Jimbee, llega el año de la ilusión

Brocanelo: «La apuesta del club es muy grande y estamos preparados»

El brasileño André Brocanelo (Sao Paulo, 1972) es el hombre elegido por los hermanos Jiménez Bosque para pilotar el ambicioso proyecto del Jimbee Cartagena. Relevó el pasado mes de noviembre al murciano Juan Carlos Guillamón, la persona de confianza de Juan Fernando Romero -anterior propietario del club- durante toda la etapa de Plásticos Romero. La nueva directiva nunca creyó en Guillamón, quien por cierto ahora está en el banquillo del Elche, y muy pronto le dio todo el poder a Brocanelo, quien partió la pasada temporada con el rol de segundo entrenador.

A pesar de que los resultados no fueron los esperados y a que el equipo no jugó ni Copa ni 'playoff' por el título, el presidente del Jimbee Cartagena, Miguel Ángel Jiménez Bosque, siempre mantuvo su confianza en Brocanelo, quien lleva toda la vida en el fútbol sala y desde que colgó las zapatillas, en el Pinatar en el año 2008, ha estado preparándose para una ocasión como esta. Entrenó al Horadada entre 2013 y 2017. Afincado en Cartagena desde que se retiró -jugó en el GMI Cartagena entre 2000 y 2002-, su contrato es de tres años. Expira en 2022, aunque a los hermanos Jiménez Bosque les gusta decir que se trata de un acuerdo «vitalicio» y que su intención es que el brasileño entrene a su equipo «toda la vida».

Brocanelo recoge el guante, se siente respetado por los que mandan y acepta el reto. Sabe que las expectativas son «altas» y asegura que «tengo por vez primera una plantilla con la que puedo plantar cara al Barça a un partido».

De cara el debut de este domingo, el entrenador del Jimbee sueña con un ambiente de lujo. «Esperamos que se llene el pabellón y que nuestra afición nos lleve en volandas. Sabemos que la apuesta del club este año es muy grande y muy fuerte y estamos preparados. Es un reto impresionante empezar con la ilusión de poder ganar al Barça en nuestra cancha. Prefiero empezar así», reconoce Brocanelo.

No le preocupan demasiado los resultados de su equipo en una pretemporada en la que el Jimbee ha perdido con Benfica, Burinhosa, Peñíscola y Bisontes y empató, este pasado sábado, contra Alzira. «Tuvimos solo en la primera mitad [de ese último amistoso] 28 finalizaciones y 20 de ellas fueron con tiros a portería. El punto negativo es que no marcamos ningún gol en el primer tiempo. Me gustó mucho la presión alta que hicimos y estoy muy contento con el equipo. A nivel físico estamos muy bien para empezar la Liga», apunta el brasileño.