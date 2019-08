Fútbol sala El Jimbee, a escena Imagen del primer entrenamiento del Jimbee. / J.M. Rodríguez / AGM Los de Brocanelo vuelven a la pista casi cuatro meses después para jugar esta noche su primer amistoso de la pretemporada RUBÉN SERRANO Cartagena Martes, 13 agosto 2019, 02:29

Fue a falta de siete segundos, per suficiente para rascar un empate en Palma y acabar la temporada con un gran sabor de boca, en décima posición y después de una gran recta final en la que finalmente no fue posible entrar entre los ocho primeros clasificados de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Eso fue a finales de abril en la última jornada, y desde entonces el equipo no ha vuelto a competir. Tras un largo descanso, los muchachos de André Brocanelo regresan casi cuatro meses después al parqué para disputar el primero de los ocho amistosos programados en esta pretemporada. El club, que aspira a todo, arrancará su periplo de seis días en Portugal con una cita, a las nueve de la noche, contra el Dos Lombos. El partido se jugará en el palacio de deportes de esta ciudad lusa.

El Jimbee Cartagena está desde ayer en Lisboa. El viaje lo hizo en autobús con todos los integrantes de la plantilla al completo. En tierras lusas están los porteros Raúl Jerez, Marcao y Chispi; los cierres Mellado, Jesús Izquierdo y Attos; los alas Raúl Canto, Juanpi, Fernández, Bateria, Franklin, Cobarro y Thalles; y los pívots Eka, Ique y Lukaian. Hay cinco caras nuevas en un proyecto que pretende codearse con los mejores. Después de la cita de esta noche, el equipo volverá a rodarse mañana, a las 20 horas, contra el campeón luso: el Benfica, en su cancha.

LA PRETEMPORADA uHoy A las 21 horas, contra el Dso Lombos. Y mañana, a las 20, frente al Benfica. u17 de agosto CCRD Burinhosa. Pabellón de Burinhosa, a las 18.30. u21 de agosto El Orchies francés. Palacio de Deportes. 21.00 24 de agosto Triangular en Castellón. Bisontes y Alzira. 18.30. u30 de agosto Zambú Pinatar. Palacio de Deportes. 20.30. 3 y 7 de septiembre Peñíscola y Alzira. A las 21 y 19 horas, respectivamente.

El Jimbee cerrará su 'stage' en Portugal el sábado 17, cuando se traslade hasta Burinhosa para jugar contra el equipo local. Después se presentará ante su afición el miércoles 21 (el rival será el Orchies francés), jugará un triangular en Castellón el 24, frente a Zambú Pinatar el día 30 y arrancará septiembre contra Peñíscola y Alzira, el 3 y el 7 de septiembre, respectivamente. La Liga empezará el 14 de septiembre, en el Palacio de Deportes, contra el Barcelona.

Eka: «Hay que plantar cara»

«El viaje ha sido largo y duro. Pasar toda la noche en la carretera es complicado, pero es nuestra profesión. Es importante hacer una pretemporada aquí y jugar contra equipos muy punteros a nivel europeo. Lo principal es completar una buena semana y llegar lo mejor posible para la próxima semana. No conocemos demasiado del Dos Lombos; lo único que tenemos que hacer es plantar cara a todos y utilizar estos partidos como entrenamientos e ir preparándonos para la Liga. Estamos mejor físicamente de lo que creíamos. Hay que plantar ahora la base y estar a tope en la competición», explicó desde Lisboa Eka.