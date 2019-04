El Jimbee se despide de su afición con victoria

El Jimbee cerró su temporada como local imponiéndose al Emotion Zaragoza por 4-3. El encuentro comenzó en el Palacio de los Deportes con los locales poniéndose por delante en el marcador. Nada más señalar el inicio, Jimbee Cartagena FS anotó el 1-0 en el primer minuto de partido merced al tanto de Eka. El buen inicio de los de André Brocanelo se reflejó sobre la superficie del Palacio con varias oportunidades para ampliar la renta en el marcador durante los primeros compases de duelo. Primeros Jesús Izquierdo y más tarde Franklin probaron los reflejos del Arturo en una buena oportunidad para la escuadra albirroja.

Sin embargo, fueron los de Santi Herrero los que acabaron viendo puerta en el minuto 8 de partido. Richi Felipe aprovechó un error en la salida de presión local para superar a Marcao tras hacerse con el balón en el borde del área ddel Jimbee. El tanto visitante alentó a la escuadra maña. Los de Aragón estuvieron a punto de firmar un nuevo tanto con un remate de Esteban que acabó atajando Marcao meritoriamente. En el intercambio de ocasiones los albirrojos volvieron a ponerse por delante en el electrónico. Raúl Canto le cedió el esférico a Fernández para que el de Abanilla solo tuviese que empujar el balón al fondo de la portería de Arturo. Al filo del descanso, los dos autores de los tantos de Jimbee Cartagena FS volvieron a rozar el tercero en dos buenas aproximaciones de los de André Brocanelo sobre la portería de Arturo.

Tras el paso por vestuarios, Eka volvió a a exigir a Arturo con un remate que despejó el meta visitante con el pie a saque de esquina. De la misma forma que había ocurrido durante los primeros veinte minutos, los de André Brocanelo llevaron el compás del partido durante los primeros minutos. Juanpi también se sumó a la ofensiva del Jimbee Cartagena FS con dos buenas acciones en la que se quedo cerca de firmar el tercero de su equipo en la tarde de Fútbol Sala del Sábado Santo.

Ante tanta insistencia, los locales no tardaron el materializar el tercer tanto de su cuenta. Franklin hizo bueno un error de la escuadra maña con el que superar a Arturo en el minuto veintiséis de choque. Segundos más tarde, los albirrojos aprovecharon su buen momento sobre la pista para ampliar su renta en el marcador por medio de Ique.

Los visitantes no bajaron los brazos recortando Jhonny distancias en el marcador a falta de nueve minutos aún por disputarse. Un minuto más tarde, la desventaja quedó reducida a la mínima tras marcarse Jesús Izquierdo un tanto en propia puerta. Los visitantes buscaron puntuar por medio del portero-jugador, no obstante, el marcador no se volvió a mover.