Cortés se prepara para golpear ante la mirada de Alves. Jimbee Cartagena
Fútbol sala

El Jimbee Cartagena vuelve de Malta con la eliminatoria cerrada

La diferencia de nivel quedó plasmada en la pista desde el minuto 1 y los de Duda arrollaron al Luxol en la ida de los octavos de final

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:59

El viaje del Jimbee hacia Malta se podría catalogar de turístico. La diferencia de nivel entre un combinado y otro se pudo ver en el ... Tal-Qroqq University Sports Hall de Gzira desde el mismo momento en que el colegiado hizo sonar su silbato. Los meloneros regresan a Cartagena con una renta de 8 goles de diferencia. Se podría decir que, a falta de 40 minutos por disputarse en terreno conocido, el Jimbee está clasificado para la siguiente ronda por el resultado que lleva y por lo visto sobre el parqué maltés.

