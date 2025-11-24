El Jimbee Cartagena vuelve de Malta con la eliminatoria cerrada

El viaje del Jimbee hacia Malta se podría catalogar de turístico. La diferencia de nivel entre un combinado y otro se pudo ver en el ... Tal-Qroqq University Sports Hall de Gzira desde el mismo momento en que el colegiado hizo sonar su silbato. Los meloneros regresan a Cartagena con una renta de 8 goles de diferencia. Se podría decir que, a falta de 40 minutos por disputarse en terreno conocido, el Jimbee está clasificado para la siguiente ronda por el resultado que lleva y por lo visto sobre el parqué maltés.

Cortés volvía de lesión y fue directo al quinteto inicial de Duda. El almeriense no tardó ni un minuto en agradecerle la oportunidad a su técnico con un golazo en el primer ataque melonero. Si el plan del Luxol era aguantar, se le iba al garete. Ya iban por debajo en la eliminatoria. El festín cartagenero acababa de empezar.

Luxol: Santos, Alves, Maikinho, Leanderson y Jefferson. Obradovic, Riece, Vevé, Vitinho, Telisi, Castro, Rocha y Gatt. 1 - 9 Jimbee: Chemi, Tomaz, Cortés, Gon y Ramírez. Darío, Mellado, Waltinho, Osamanmusa, Izquierdo, Juninho y Chispi. Goles: 0-1, Cortés (1). 0-2, Darío (4). 0-3, Osamanmusa (9). 0-4, Pablo R. (10). 0-5, Mellado (12). 0-6, Gon (15). 0-7, Juninho (20). 0-8, Osamanmusa (25). 0-9, Waltinho (37). 1-9, Vitinho (38).

Árbitros: Julien Lang y Victor Chaix. Mostraron la amarilla a Santos y expulsaron a Cortés.

Incidencias: Tal-Qroqq University Sports Hall de Gzira. Cerca de un centenar de personas.

Arranque feroz

El Jimbee movía el balón con tranquilidad. Los malteses aguantaban, ellos no tenían ninguna prisa. En cuanto los meloneros le metían algo más de ritmo al juego, el Luxol se deshacía. Cortés rozó el doblete con disparo de falta y Waltinho se topaba con el larguero tras un rechace de Santos a disparo de Darío Gil.

El molinense no perdonó en la siguiente acción. Chemi avanzó hasta el medio campo, Vevé le saltó un poco, descuidando a Darío, que era su marca, y el mazarronero se la cedió. El '23' solo se tuvo que dar la vuelta y fusilar al guardameta. Demasiadas facilidades para el campeón de España. Con el 0-2 apareció por primera vez Chemi, que sacó un gran mano a mano, tras perder el balón en salida. Un hecho aislado. Pablo Ramírez indultó dos veces a la fragilidad del Luxol y no acertó ante el portero, pero tras el gol a la media vuelta de Osamanmusa, el sevillano embocó al fondo de la red el pase desde el córner de Cortés. Mellado hizo el quinto con un zurdazo y Gon completó el set. Gabriel Dobre, entrenador local, sacó el portero-jugador a falta de cinco minutos para el descanso. Lo utilizó de manera defensiva. Si tenían el balón ellos, el Jimbee no podría hacerle daño. Aún así, Juninho hizo el séptimo, tras un pase de Izquierdo, que dejó sentado a Vevé.

Tranquilidad tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, Chispi cogió el relevo de Chemi bajo los palos. En estas circunstancias, Duda quería recompensar a toda la expedición y repartir minutos para que el desgaste físico se repartiese a partes iguales. Jesús Izquierdo lo intentó, sin éxito, desde lejos en dos ocasiones. Sobre la pista ya se veía a un Jimbee a relentín, con el pedal del acelerador totalmente levantado. El trabajo ya estaba hecho y evitar cualquier contratiempo físico era el siguiente objetivo.

Osamanmusa completó su doblete con un derechazo arriba. El Luxol no le perdió la cara al partido. No podían competir por nivel, pero lo iban a dejar todo por hacer el gol del honor. Vitinho se encontró con la respuesta de Chispi y Maikinho la tiró fuera. Mientras, Santos terminaba por completar el surrealismo del partido y se animaba a subir al ataque. El guardameta lo intentó en varias ocasiones desde lejos, incluso en alguna de ellas encontrando puerta. Chispi tuvo que abroncarle tras golpearle cuando saltó a rematar como si fuese un pívot.

Waltinho se unió a la fiesta desde el punto de penalti. Jesús Izquierdo le regaló el gol a Vitinho cuando perdió el balón como último jugador y el '8' la puso en la escuadra para esquivar la salida de Chispi. El tiempo seguía pasando y Cortés terminó el choque en el vestuario al provocar que le sacasen la segunda amarilla cuando restaban dos minutos para el final. No estará en el partido de vuelta el próximo 5 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Los de Duda vuelven a competir el sábado en Ferrol, antes del duelo contra ElPozo Murcia de la semana que viene.