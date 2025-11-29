El Jimbee Cartagena se olvida de ganar como visitante y se aleja del liderato

Al bicampeón de liga se le atragantan las salidas. Definitivamente, el Jimbee tiene un problema cuando juega como visitante y este sábado se volvió a ... demostrar en Ferrol. Los de Duda se pusieron por delante en el primer tiempo, con un 0-2 que parecía indicar que acabaría la mala racha a domicilio. En ese primer periodo, además, Chemi paró un penalti. Sin embargo, los cartageneros dejaron crecer en el partido al animado O Parrulo y finalmente dejaron escapar dos puntos muy valiosos.

Ya son dos meses sin ganar un partido lejos del Palacio de Deportes de Cartagena y el liderato se queda a siete puntos, que no son nueve por el pinchazo de ElPozo en casa. Además, todavía no han cerrado los meloneros su clasificación para la Copa de España. Lo harán en breve, eso sí, puesto que tienen un colchón de cinco puntos con el noveno con solo nueve por jugarse en estas tres últimas jornadas de la primera vuelta liguera. No obstante, al Córdoba, noveno con cinco puntos menos que el Jimbee, le restan cuatro partidos aún para completar esta primera vuelta.

O Parrulo Marti Starna, Gonzalo Santa Cruz, Diego, Turbi y Niko Vukmir -quinteto inicial- Xavi Cols, Iván Rumbo, Jon, Morgato, Jhoy y Penezio. 2 - 2 Jimbee Cartagena Chemi, Gon Castejón, Tomaz, Pablo Ramírez, Cortés -quinteto inicial- Juninho, Waltinho, Mellado, Motta, Jesús Izquierdo, Osamanmusa y Darío Gil Goles 0-1, min 9: Pablo Ramírez; 0-2, min 13: Pablo Ramírez; 1-2, min 15: Gonzalo Santa Cruz; 2-2. min 29: Penezio.

Árbitros Carlos Panadero y Héctor Mayo (Madrid). Amarillas a Iván Rumbo, Turbi y Motta.

Incidencia A Malata. Unos 2.500 espectadores.

A los locales les vio motivados e intensos desde el primer instante para frenar a un Jimbee con mucha calidad en sus filas, que en el arranque del choque solo hizo daño a los ferrolanos en alguna acción de estrategia. Además, losferrolanos también aprovecharon los robos de balón para sorprender a los de Duda, moviendo bien el balón, por lo que a los ocho minutos de juego los visitantes ya habían acumulado cinco faltas, lo que los limitó mucho en defensa hasta el final de la primera parte.

El partido parecía inclinarse para el O Parrulo, aunque en una perdida en ataque Juninho hizo un gran pase a Pablo Ramírez, solo en ataque, quien batió con un toque sutil a Mati Starna. El O Parrulo pudo empatar el encuentro a los once minutos con un penalti, aunque el brasileño Penezio estrelló el balón en el cuerpo de un colosal Chemi. Lo ferrolanos también pidieron una falta por un manotazo en la cara a Santa Cruz, aunque tras revisar la jugada los dos árbitros estimaron que no había nada punible. Pablo Ramírez hizo el 0-2, dándose la vuelta en el área y fusilando a un sorprendido Starna.

Golazo de Santa Cruz

Los locales lograron el 1-2 antes del descanso, tras un golazo de Santa Cruz, con una vaselina a Chemi en la frontal del área después de dejar tumbado a Tomaz. Pidieron falta los cartageneros, pero los árbitros miraron el monitor y vieron que no había nada. Los cartageneros, al margen del penalti, no cometieron ni una falta más hasta llegar al descanso, por lo que los ferrolanos no dispusieron de ningún doble penalti.

El 1-2 dejó el encuentro abierto en la segunda parte del choque. El partido mantuvo la intensidad y estuvo abierto con ocasiones para uno y otro equipo. A los 25 minutos Johy se encontró solo ante Chemi e intentó una vaselina que no le salió. También tuvo el tercero para el Jimbee el tailandés Osamanmusa, aunque estrelló el balón en el palo. También se encontró con el poste Juninho. Parecía que el partido se inclinaba para los de Duda, que perdonaron y lo acabaron pagando caro. Así, tras una pérdida de Cortés, Penezio logró el 2-2 para los ferrolanos a los 29 minutos.

Antes del empate local, que partió de un error de Cortés, la madera evitó los tantos de Osamanmusa y Juninho para sentenciar

Se volcó entonces el Jimbee y al O Parrulo le tocó trabajar duro en defensa. Mati Starna metió un par de buenas manos, dejando patente su enorme calidad. Turbi y Gonzalo Santa Cruz, con un disparó al larguero, pudieron dar los tres puntos al O Parrulo, aunque en el último segundo la tuvo Tomaz en el segundo palo. El susto fue morrocotudo en A Malata. Ningún entrenador arriesgó con el portero-jugador y ambos tuvieron que conformarse con un empate que sentó mejor a los gallegos. El Jimbee ya piensa en el derbi del martes en Cartagena.