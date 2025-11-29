La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Motta intenta filtrar un pase en el partido disputado este sábado por el Jimbee en Ferrol. O Parrulo

El Jimbee Cartagena se olvida de ganar como visitante y se aleja del liderato

Los de Duda dejan escapar un partido que dominaban por 0-2, acumulan dos meses sin vencer lejos de casa y no cierran su pase a la Copa

E. B.

Ferrol

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:59

Al bicampeón de liga se le atragantan las salidas. Definitivamente, el Jimbee tiene un problema cuando juega como visitante y este sábado se volvió a ... demostrar en Ferrol. Los de Duda se pusieron por delante en el primer tiempo, con un 0-2 que parecía indicar que acabaría la mala racha a domicilio. En ese primer periodo, además, Chemi paró un penalti. Sin embargo, los cartageneros dejaron crecer en el partido al animado O Parrulo y finalmente dejaron escapar dos puntos muy valiosos.

