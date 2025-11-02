La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pablo Ramírez en uno de los partidos de Champions del Jimbee en Polonia. Jimbee Cartagena

El Jimbee Cartagena, ya clasificado, busca acabar primero de grupo en la Champions

Jesús Fernández

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:12

El Jimbee va a regresar de Polonia con la mejor de las sensaciones tras clasificarse para octavos de final de la Champions con la mayor de las facilidades. Ahora, solo pueden completar la jugada maestra cerrando su participación en la fase de grupos con un pleno de triunfos e irse a jugar los octavos de final como primeros de grupo.

Para ello tienen que superar, o incluso empatar, contra el Piast Gliwice (hoy, 19.00 horas), que también cuenta sus partidos por victorias. La diferencia entre ser primero o segundo es mínima, porque en el sorteo del próximo 6 de noviembre van los dos al mismo bombo y se enfrentarán a un tercero de la ruta A o a alguno de los ganadores de cada grupo de la ruta B, que completan el otro bombo. Además, los de Duda ya saben que jugarán la vuelta de octavos de final en casa, en un Palacio de los Deportes que seguro mostrará su mejor cara para este duelo.

El partido es un mero trámite para ambos conjuntos, pero Duda ya dijo que ellos van a ir a ganar. Habrá que ver si puede participar Cortés, que el pasado viernes volvió a irse lesionado del partido contra el Anderlecht.

