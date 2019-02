El Jimbee busca un milagro en Torrejón André Brocanelo entrena a los jugadores en una imagen de archivo. / P.Sánchez/ AGM Visita la cancha del Movistar Inter, que ha ganado a los cartageneros en sus 11 últimos enfrentamientos FRANCISCO J. MOYA Sábado, 9 febrero 2019, 00:48

No hay peor rival para el Jimbee Cartagena que el Movistar Inter, un rival que le ha ganado las once últimas veces que se han visto las caras, tanto en Madrid (donde juegan esta tarde) como en Cartagena, y ante quien no puntúa desde hace diez años. 15 victorias de la 'máquina verde' y un empate (3-3 en abril de 2009 en Alcalá de Henares) es el saldo en la última década. Por tanto, todo lo que consigan hoy los chicos de André Brocanelo en Torrejón de Ardoz será un éxito. Hasta una derrota digna puede valer.

Los madrileños, que vienen de perder en su cancha contra ElPozo (1-3), no quieren dejar escapar más puntos en la lucha por optar al liderato de la fase regular. Los Ricardinho, Pola, Bebe, Rafael, Daniel, Borja, Humberto, Gadeia y compañía no quieren más sorpresas en una temporada que está siendo inusitadamente irregular para un equipo obligado a ganar todos los títulos .

El partido Inter Movistar. Jesús Herrero, Ortiz, Pola, Ricardinho y Gadeia. Banquillo: Álex González (ps), Humberto, Daniel, Marlon, Bebe, Rafael y Borja. Jimbee Cartagena. Raúl, Jesús Izquierdo, Juanpi, Franklin e Ique. Banquillo: Marcao (ps), Raúl Canto, Bateria, Rahali, Fernández, Eka y Pele. Pista y hora. Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. 19.00 horas.

Por su parte, lo de André Brocanelo visitan el Jorge Garbajosa sin presión y con la intención de dar continuidad a su buen estado de forma. Una única derrota -frente a Osasuna Magna- y seis victorias en las siete últimas jornadas es el bagaje con el que afrontan los cartageneros el duelo frente al actual campeón de Liga. El enfrentamiento entre azules y albirrojos contará con el aliciente del regreso a Torrejón de Ardoz de Bateria y Eka, jugadores que defendieron los colores interistas en el pasado.

Mellado es baja por una lesión en el tobillo que le mantendrá diez días parado. Entra por él en la convocatoria el murciano Pele, del filial. El meta Marcao sí ha entrado en la lista e incluso podría jugar. «En este tipo de partidos, contra un rival tan exigente, es un factor importante contar con un portero que juegue bien con los pies», deslizó ayer Brocanelo, quien recordó que «los 15 jugadores de la plantilla del Inter son internacionales con España o Brasil y el partido es muy complicado».