El Jimbee busca en Malta encarrilar su pase a cuartos

El 'modo Champions' está activado en el vestuario del Jimbee Cartagena. Los de Duda llegaron ayer a Malta después de un itinerario de viaje de dos días. El sábado arrancaron los motores de su autobús dirección Sevilla. Allí hicieron noche para poder volar desde el aeropuerto de San Pablo para conseguir llegar a su destino. Un lugar en el que empieza el todo por el todo para conseguir la ansiada copa que te acredita como el mejor equipo europeo de futsal. Después de superar un mero trámite en la fase de grupos, los cartageneros afrontan la primera de las eliminatorias. Es a doble partido y esta tarde a las 19.00 horas saltarán al pabellón Tal-Qroqq University Sports Hall de Gzira, una localidad de menos de 10.000 habitantes, para jugar la ida de los octavos de final frente al campeón maltés: el Luxol St. Andrews.

Los de Gabriel Dobre se han colado en esta ronda como terceros en el grupo del Benfica. Les valió con empatar a cuatro con el KMF Loznica-Grad 2018 serbio y tener mejor diferencia de goles para meterse en los octavos de final.

Los malteses son conocedores del rival que tendrán delante. Ellos en su liga son claros dominadores, donde ya han conseguido levantar 9 trofeos. Nadie les tose, pero Europa es otra cosa. Los meloneros son claros favoritos para llevarse el gato al agua y, además, sin tener muchos problemas. El plan de los de Duda pasa por dejar zanjada la eliminatoria desde el minuto 1. Dejar las confianzas a un lado, apretar el acelerador y finiquitar la eliminatoria cuanto antes. Es una oportunidad de oro de cara a la planificación física. Llegan descansados, tras jugar su último compromiso el pasado miércoles, y saben que el partido de vuelta se juega tres días después de un exigente derbi ante un enchufado ElPozo Murcia.

Solo una baja

Duda sonríe cuando mira a su alrededor en el vestuario y ve que ha recuperado a la mayoría de sus efectivos después de una semana donde Jesús Izquierdo, Waltinho y Juninho se unieron a Cortés y a Renato en la enfermería. Excepto el hispano-brasileño, al que todavía le quedan varios meses de recuperación, todos se han recuperado de sus problemas físicos y podrán ayudar a su equipo desde el parquet. El que más desea volver a sentirse futbolista es Cortés. El almeriense lleva una temporada en la que no está teniendo continuidad. Empezó el año lesionado y, cuando estuvo disponible, volvió a sentir molestias físicas, que le tienen apartado del grupo desde la primera fase de la Champions League. Hoy estará vestido de corto para intentar aportar su calidad.

La mala noticia es la baja por sanción de Motta. 'Il Cannoniere' fue expulsado contra el Piast Gliwice, en el último partido de la fase de grupos, y cumple el partido de sanción. El entrenador melonero pierde a una pieza importante en la rotación por su golpeo y por su determinación en los momentos decisivos.

El Luxol llega al encuentro tras endosarle un contundente 18-0 al Futsal Selectino U-17 en su liga para conseguir el pleno de victoria y subir la barra de la moral al máximo para intentar la machada ante su público y mantener la eliminatoria viva hasta el partido de vuelta. Los malteses tienen una plantilla muy veterana donde solo tres jugadores tienen menos de 30 años. Vevé, Leanderson y Luis Murad, un trío de brasileños que llevan el peligro al campo rival y del que tendrán que estar pendientes.