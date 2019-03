El Jimbee afronta hoy la final por la octava plaza Franklin regatea al portero Gus, del Aspil Vidal. / antonio gil / agm El 'play-off' está a 6 puntos con el empate de Aspil Vidal R. S. CARTAGENA Sábado, 23 marzo 2019, 01:25

Ya no hay margen de error. Ni segundas oportunidades. Ni es el momento de sacar la calculadora. Las cuentas están claras. El Jimbee Cartagena, décimo, debe ganar hoy al Peñíscola (Palacio de Deportes, 17 horas), que es noveno, para mantener vivas sus opciones de entrar en la octava plaza de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que da derecho a disputar los 'play-off' por el título. Ese puesto lo ocupa Aspil Vidal, que con el empate de anoche en Antequera (3-3) la distancia es de 6 puntos a falta de 15 por disputarse. Todo lo que no sea un triunfo, podría suponer el adiós a la temporada.

Obviamente, las cuentas saldrían pese a la derrota. Pero el problema es que al Jimbee le viene un calendario complicadísimo por delante: además de Peñíscola, quedan Jaén, ElPozo, Zaragoza y Palma. Mucho rock and roll para un equipo que lo mismo hace sonar la campana, con un triunfo en el Palau, que se la tira encima con bochornos en Segovia (5-1) y autogolpes en Levante (4-3). Es el problema de los chicos de André Brocanelo, que avanzan un paso y retroceden dos. Con esa irregularidad, la temporada puede irse hoy al garete. Ganar al Peñíscola daría alas para preparar los siguientes partidos. Arrojo hay. Pero una derrota dibujaría un panorama muy cuesta arriba.

El partido Datos del encuentro. Palacio de Deportes. A las 17 horas. Televisado por '7TV' y 'LaLiga TV'. Choque correspondiente a la jornada 26. Árbitros: Moreno Reina y Peña Gómez (colegio andaluz). Jimbee Cartagena Raúl Jerez, Raúl Canto, Bateria, Miguel Ángel Mellado y Eka. Peñíscola RehabMedic Molina, Xavi Cols, Raúl Gómez, Rubén Orzáez y Dani Montes.

Desde luego, el Jimbee puede agarrarse hoy a tres cosas. La primera es que no tiene bajas; la segunda, que el equipo acumula cinco victorias y un empate en los últimos seis partidos en el Palacio Deportes. No pierde en el parqué de la Avenida del Cantón desde finales de noviembre. La tercera, es que Peñíscola tampoco anda muy fino en el último mes. Solo ha sumado un punto de doce posibles, porque no pudo contra Levante (2-4), Zaragoza (1-1), Jaén (5-4) y ElPozo (1-6). En el mercado invernal perdieron a José Emilio, una de las revelaciones de la LNFS. El pívot aportó 9 goles y en enero se marchó a jugar a Rusia. La ventaja es que el cuadro peñiscolano tiene mucho que ganar y poco que perder esta tarde: tiene mejor calendario que Aspil Vidal y Jimbee. Rascar algo del Palacio sería suficiente para seguir con vida. «Tenemos que ganar en Cartagena si queremos llegar con opciones», sostuvo el técnico, Juanlu Alonso.

«Quiero hacer fenómenos»

Brocanelo, que suma 7 victorias, 3 empates y 8 derrotas, agradeció la confianza de la directiva, que el jueves lo renovó hasta junio de 2022. «Si veo que no hago lo mejor para el equipo, no tendré problema en abrir espacio para que viniera otra persona. Pero seguiría vinculado al club. Quiero hacer de grandes jugadores unos fenómenos», dijo, tras asegurar: «Creo que si no ganamos, tendríamos un 10% de opciones de entrar en el 'play-off'».