El Jimbee acaba invicto e imbatido la Ronda Principal de la Champions

Ni el Piast Gliwice ni el Jimbee Cartagena afrontaron con demasiadas ganas este partido, donde tenían más cosas que perder que de ganar. Ambos equipos ... estaban ya clasificados para los octavos de final de la Champions League como primero y segundo de grupo y este partido solo determinaría quién ocuparía cada puesto. Pero sobre el papel la realidad es idéntica: ambos estarán en el bombo de los 'cocos' en el sorteo, evitando a rivales de entidad como el Sporting de Lisboa o el Benfica, y tendrán un rival más asequible en la siguiente ronda. Además, jugarán el partido de vuelta en casa. Una gran noticia pensando en el pase a cuartos, claro.

Piast Gliwice Widuch, Lazzaretti, Miguel Ángelo, Vinicius y Korpela (quinteto inicial). También jugaron Bertoline, Carlos Eduardo, Da Luz, Kriezel y Araujo. 0 - 0 Jimbee Cartagena Chispi, Darío Gil, Jesús Izquierdo, Mellado y Waltinho (quinteto inicial). También jugaron Gon Castejón, Pablo Ramírez, Tomaz, Juninho, Motta y Osamanmusa. Árbitros: Farik Keco y Besar Beqiri. Mostraron amarilla al local Lazzaretti y expulsaron al visitante Motta.

Incidencias: PreZero Arena de Gliwice (Polonia). Tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Futsal Champions League.

Sobre el parqué polaco se pudo ver a Chispi Guillamón en la portería, como novedad en el quinteto de Duda. Mientras, los anfitriones salieron algo más animados que los cartageneros, a los que el empate les valía para ser primeros. Los meloneros no mordían en la salida de balón, se colocaban en su campo y dejaban tocar a los polacos. La mejor de las noticias era que no estaban teniendo ocasiones claras para estrenar el marcador del PreZero Arena, con un buen ambiente como en el resto de partidos del anfitrión durante esta semana.

Las rotaciones le sentaron bien al Jimbee y, guiados por Motta y Pablo Ramírez, empezaban a asomar el hocico por los territorios de Widuch a base de latigazos y reversos, que no conseguían ver puerta. El primer milagro de Chispi llegó a un disparo franco de Miguel Ángelo, que encontró la reacción imperial del cartagenero. El portugués también hizo vibrar el arco al toparse con el palo. Widuch, por su parte, tuvo poco trabajo y solo puso el estómago para detener un chut de Darío Gil.

Una expulsión evitable

La calma de la primera parte se vio repentinamente truncada cuando Duda decidió jugar los últimos compases con portero-jugador. Motta se puso la camiseta para jugar dos acciones de balón parado y fue su sentencia. Al ítalo-brasileño se le escurrió por debajo de la zapatilla un simple control y agarró a Lazzaretti cuando era el último. Roja en el último segundo y el Piast Gliwice empezaría el segundo tramo con un jugador más.

En la reanudación emergió la figura de Miguel Ángel Mellado. El de Blanca mostró su calidad y su inteligencia para que los polacos no tuvieran ninguna oportunidad con superioridad numérica. Cosía el balón a su pie, metía el culo para desesperar a sus rivales en la esquina, donde incluso llegó a sacar una falta. La situación que pudo mover el electrónico se esfumaba sin hacerlo y anunciaba a los espectadores que les esperaban unos minutos infumables de fútbol sala.

El cronómetro corría a un ritmo endiablado porque el juego prácticamente ni se paraba. A los dos les valía el empate y no iban a hacer esfuerzos desmedidos para buscar el gol. La mejor ocasión la tuvo Carlos Eduardo con un doble remate a balón parado que primero encontró la respuesta de Chispi y el rechace lo mandó a la madera cuando el portero del Jimbee ya estaba totalmente vendido.

Chispi, el mejor

El meta cartagenero fue el único que presentó su mejor versión en el partido. Sacó dos balones increíbles para mantener la imbatibilidad de su equipo en esta fase de grupos. Primero, metió un pie a un punterazo de Bertoline, para después negarle el gol a Miguel Ángelo cuando faltaban menos de dos minutos para el final con un achique. Intentó, sin mucha fe, el Gliwice perforar la meta cartagenera atacando de cinco, pero el marcador se quedó intacto.

El Jimbee se marcha de Polonia con los deberes hechos, acaba primero de grupo por la diferencia de goles y ahora tendrá que esperar a este jueves para conocer su próximo escollo en esta competición que ansía conseguir. La ida de los octavos de final se jugará el 24 de este mes, mientras que la vuelta se jugará el primer fin de semana de diciembre, en medio del Puente de la Constitución.

Ahora, los de Duda vuelven a centrarse en la competición doméstica y tendrán que preparar el duelo del próximo fin de semana ante Osasuna Magna.