Osamanmusa controla el balón ante la presión de Kriezel, en el partido de ayer contra el Gliwice. Jimbee Cartagena
Fútbol sala

El Jimbee acaba invicto e imbatido la Ronda Principal de la Champions

Los de Duda empatan con el Piast Gliwice y se meten en los octavos de final como primeros de grupo, dando una gran imagen esta semana en Polonia

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:37

Comenta

Ni el Piast Gliwice ni el Jimbee Cartagena afrontaron con demasiadas ganas este partido, donde tenían más cosas que perder que de ganar. Ambos equipos ... estaban ya clasificados para los octavos de final de la Champions League como primero y segundo de grupo y este partido solo determinaría quién ocuparía cada puesto. Pero sobre el papel la realidad es idéntica: ambos estarán en el bombo de los 'cocos' en el sorteo, evitando a rivales de entidad como el Sporting de Lisboa o el Benfica, y tendrán un rival más asequible en la siguiente ronda. Además, jugarán el partido de vuelta en casa. Una gran noticia pensando en el pase a cuartos, claro.

