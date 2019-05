Jesús Izquierdo, cuatro años más El presidente del Jimbee, Miguel Ángel Jiménez Bosque, junto al renovado Jesús Izquierdo, ayer en el Palacio. / j. m. rodríguez / agm Es el «primero de muchos» en renovar su contrato con el Jimbee. «El equipo va a crecer en base al proyecto que tenemos ya hecho», avanza el presidente FRANCISCO J. MOYA Viernes, 3 mayo 2019, 02:52

Jesús Izquierdo, uno de los capitanes del Jimbee Cartagena, seguirá cuatro años más en la entidad presidida por Miguel Ángel Jiménez Bosque. Ambos comparecieron ayer en la sala VIP del Palacio de Deportes, arropados por casi toda la plantilla y el técnico André Brocanelo, para anunciar que el contrato del cierre de Campos del Río se alarga hasta el 30 de junio de 2023. Expiraba en 2020. Jesús Izquierdo, de 28 años, tendrá 32 cuando termine su vinculación con la entidad cartagenera. Llegó en 2015, procedente del Aspil Vidal Ribera y tras haber pasado por las categorías inferiores de ElPozo y debutar con el primer equipo murciano.

«Ha sido todo muy fácil. Quería seguir de la mano del club y no lo dudé un segundo cuando me ofrecieron la renovación. Quiero seguir creciendo y disfrutando del fútbol sala en Cartagena. Este año ha sido duro porque en verano tuve que operarme en los dos pies. No estaba para empezar la Liga, pero aún así forcé y no me he perdido ningún partido. En la segunda vuelta, como el equipo, he estado mucho mejor. No me pongo techo y seguro que esta temporada que viene va a ser buenísima. Estamos muy ilusionados con lo que viene. Todos vamos a mejorar la próxima campaña», prometió Jesús Izquierdo, quien ha jugado los 30 partidos de Liga y ha marcado 8 goles esta temporada.

La ficha El DNI Jesús Izquierdo nació en Campos del Río. Tiene 28 años. Su temporada El cierre murciano ha jugado los 30 partidos de Liga y ha marcado 8 goles. Trayectoria Llegó a Cartagena en 2015 tras haberse formado en ElPozo y un año en el Aspil Vidal.

«Es el primero de muchos de los que van a renovar», avanzó el presidente del club, un optimista Miguel Ángel Jiménez Bosque. «¿Qué si podemos ganar la Liga? Estoy seguro de que podemos ganarla. Si no, no estaría aquí. Estaría vendiendo melones. Este año ha sido complicado, porque arrancamos muy tarde y tuvimos que cambiar de entrenador. No creíamos en el que teníamos [Juan Carlos Guillamón] y con André [Brocanelo] hemos ido mejorando. La segunda vuelta ha sido muy buena y el equipo va a crecer en base al proyecto que ya tenemos hecho», adelantó Jiménez Bosque.

Rahali y Marcao terminan

Solo hay tres jugadores de la actual plantilla que terminan contrato este 30 de junio. Son Fernández, Rahali y Marcao. El club quiere renovar al primero, quien con 19 goles ha sido el segundo máximo goleador del Jimbee, solo superado por los 22 anotados por Bateria. «Fernández es un activo de nuestro club, lo queremos mucho y seguro que nos sentamos y somos capaces de llegar a un acuerdo», deslizó Jiménez Bosque. Es bastante más complicado que se queden Rahali y Marcao, entre otras cosas porque hay que dejar sitio para los tres o cuatro refuerzos que llegarán a lo largo del verano.

En este capítulo, están muy avanzadas las negociaciones con el cierre brasileño Attos, de 26 años y quien este curso ha rendido a muy buen nivel en O Parrulo (15 goles). El curso pasado estuvo en el Plásticos Romero. También está casi cerrada la contratación del ala brasileño Thalles, un chico de 19 años que esta temporada ha destacado en el Santa Coloma. Se le hará un contrato de cinco temporadas tras pagar al club catalán los 50.000 euros de su cláusula de rescisión. Además, gusta el pívot brasileño Lukaian Baptista, de 36 años y ex de Segovia y Xota. Y tienen contrato Raúl Jerez, Jesús Izquierdo, Raúl Canto, Mellado, Juanpi, Ique, Franklin, Bateria y Eka.