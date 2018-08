Guillamón: «Ojalá podamos mejorar lo que hicimos el año pasado»

El entrenador del nuevo Jimbee Cartagena FS, Juan Carlos Guillamón, confiesa que «ha pasado muchas semanas de incertidumbre y de dudas» y que «hubo momentos de este verano en los que estuve a punto de tirar la toalla». Al final, apareció la empresa Jimbo Fresh y le dio viabilidad al proyecto, confiando además en él para que entrene al equipo por sexta temporada consecutiva. «Ellos [los nuevos propietarios] vinieron a verme y me convencieron con un buen proyecto deportivo. Esta gente viene con mucha fuerza y en Roldán han demostrado que pueden llevar un equipo a lo más alto. Ojalá también lo consigamos aquí», dice Guillamón.

«Necesitamos dos o tres jugadores que fortalezcan la plantilla y que nos hagan competir como lo hicimos el año pasado, pensando en la permanencia pero sin renunciar a nada. Los sueños a veces se cumplen y para nosotros, por ejemplo, el año pasado era impensable jugar a la Copa. Y lo hicimos. Ojalá podemos mejorarlo esta temporada», indica el técnico de Los Garres, quien ya piensa en el primer partido de Liga. «O Parrulo ha hecho fichajes muy importantes y en su cancha será un rival durísimo», avisa.

Por último, recuerda que «yo traje a Plásticos Romero a Cartagena y al irse Juan Fernando, yo me iba con él. Pero él y Roberto me dijeron que esperara. Y ha llegado Jimbee y ha valorado mi trabajo de estos años. Los jugadores también han querido que me quede. Estoy muy contento por esto».