Una genialidad de David Álvarez decanta el derbi para ElPozo

El derbi se lo lleva el ElPozo Murcia. Tuvo más acierto que el Jimbee y los tres puntos amplían la ventaja entre ellos en la ... tabla hasta los 10 puntos, en un ambiente espectacular. El primer tiempo no defraudó a ninguno de los asistentes. El duelo entre el líder y el campeón protagonizaba un derbi excitante desde el inicio.

El quinteto de el ElPozo era una declaración de intenciones sacando a Dener y Rafa Santos juntos. Mientras que Duda alternó su cinco inicial como de costumbre. Los ataques eran rápidos, sin amasar demasiado el balón. El objetivo no era ver quién era el que más pases daba, sino el que más goles metía. Un intercambio de golpes constantes en el que ninguno estuvo muy atinado.

Jimbee Cartagena: Chemi, Tomaz, Darío Gil, Gon y Pablo Ramírez -quinteto- También jugaron Juninho, Cortés, Waltinho, Jesús Izquierdo y Osamanmusa. 1 - 2 ElPozo Murcia: Henrique, Gadeia, Ricardinho, Dener y Rafa Santos -quinteto- También jugaron Álex García, Marcel, David Álvarez, Rivera, César Velasco y Ligeiro. Goles: 0-1, Dener (minuto 19). 1-1, Cortés (35). 1-2, David Álvarez (36).

Árbitros: Alberto Carrión y Carlos Rodrigo. Mostraron amarillas a los locales Mellado y Waltinho; y a los visitantes Dener, Velasco, Marcel y Henrique.

Incidencias: 4817 espectadores en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

Un error premonitorio

Chemi fue el primer culpable de que los charcuteros rozaran el gol a los pocos segundos. Él mismo solucionó su cesión errónea a Ricardinho, que se la dejó en carrera a Gadeia y el mazarronero metió el pecho porque estaba fuera del área para salvar el gol. Intentó remediar el susto con un potente disparo que se fue rozando el poste.

Las revoluciones iban subiendo. Los de Josan habían empezado ligeramente mejor. Dener y Rivera se quedaron muy cerca. Y Gon con una acción individual les hizo poner las orejas tiesas a los visitantes. Su latigazo con la zurda se fue fuera.

Un aviso que le sirvió de empuje a los suyos para empezar a asomar el hocico. Mellado le copió y rompió hacia dentro, pero de nuevo la precisión no era la adecuada. Osamanmusa hizo trabajar por primera vez a Henrique, elegido ayer por delante de Edu Sousa, que el palo le quitó lo que hubiera sido un golazo.

La más clara de la primera mitad se le escapó a Pablo Ramírez. El sevillano tuvo el olfato para llegar al segundo palo, pero no fue contundente para empujar el pase de Darío Gil. Ya se cantaba el gol en el Palacio.

Las muchas llegadas se fueron de repente. Los clubes bajaban una marcha. El ritmo había sido frenético con tantas idas y venidas. Ligeiro lo intentó a través de su desborde, pero sus dos remates seguidos fueron escupidos por Chemi y por el capitán Jesús Izquierdo. Estaba siendo bonito el derbi. Era apasionante, aguerrido, donde no se especulaba. ElPozo pidió revisión por una inexistente mano de Cortés en el área. Tampoco atinaban en esta faceta y el marcador seguía sin goles.

Los charcuteros ponen diez puntos de ventaja en la tabla con respecto a los meloneros

La valentía de Chemi con los pies le volvió a jugar una mala pasada con los pies y esta vez ElPozo no iba a condonarle el fallo. Se la dio a Gadeia, que temporizó, esperó al momento clave y se la echó larga a Dener. El pívot definió arriba, imposible para el guardameta, y ponía el 0-1 justo antes del descanso. Nadie se lo esperaba ya, pero los visitantes se marchaban ganando a los vestuarios. Estaba claro que el Jimbee tenía que dar un paso hacia delante y aumentar la presión en la salida de balón, que hasta este momento del partido había sido nula, defendiendo en campo propio. El liderato se le iba con el gol de su máximo rival.

Apretaron los meloneros, querían conseguir el empate, pero ElPozo se mantenía férreo y repelía los ingenuos intentos locales. De hecho, a la contra fue Álex García el que rozó el gol. Su picadita se marchó lejos de la puerta de Chemi.

Estaban cómodos con este planteamiento los de Josan, que incluso intimidaban los dominios cartageneros. Ligeiro y Gadeia volvieron a poner su mirada en la portería y se les volvía a escapar el gol de la tranquilidad. Algo que esta vez sí lo evitó Chemi, sacándole el mano a mano a Dener, en otro error defensivo del Jimbee.

El tiempo se les iba agotando a los de Duda y profundizar en la meta de Henrique parecía que estaba muy lejos. El portero de ElPozo solo tenía que meter las manos a los disparos lejanos de los rivales. Josan solo podía tener una queja y eran las cuatro faltas que lucían en el marcador de los suyos, algo que el Jimbee se encargó de igualar pronto. El VIR tampoco estuvo del lado local. Esta vez revisó una posible roja directa para César Velasco, pero la acción sobre Osamanmusa era fruto del juego.

La idea del portero-jugador rondaba por la mente de Duda, que seguía sin intimidar y sabía que con el juego de cinco iba a conseguir hacer más daño. En esas emergió la figura de Cortés. El almeriense es un jugadorazo y lo demostró sobre el parqué del Palacio. Quebró de manera magistral a su par, que lo dejó sentado, y soltó un latigazo para hacer la igualada. Era lo justo por lo que se estaba viendo.

Un truco de magia

Este gol abría un abanico de posibilidades. Ahora el electrónico mostraba unas tablas que no dejaban feliz a nadie. Pero todos los planes que tanto a Josan como a Duda se les pasaron por la cabeza para jugar los últimos cinco minutos los enterró David Álvarez con una genialidad al alcance de unos pocos. Ricardinho se marchó de Cortés, se la dio al catalán en la corona del área y con un taconazo batió a Chemi, que no se esperaba eso.

Ahora sí que se ponía la camiseta de portero Gon Castejón. El todo por el todo para los minutos finales. Pero esta vez no fue lo que esperaba. Tampoco estaba Motta, el artífice de los milagros, y al Jimbee se le iba agotando el tiempo sin el ansiado empate, que le daría una alegría ante su gente. Dener pudo sentenciar a puerta vacía y los árbitro no le dieron la razón a Duda que reclamó que la mano de Gadeia debía ser sancionado con la sexta falta. No fue así y ElPozo se apunta el primer derbi del año.

Los meloneros no levantan cabeza y vuelven a pinchar por cuarto partido seguido en liga, lo que les está impidiendo arrimarse al líder. ElPozo se vuelve a casa dejando claro que es el que manda en la tabla por méritos propios.