«Voy a estar aquí mucho tiempo, como entrenador o dentro del club» André Brocanelo, esta semana, en el Palacio. / Pablo Sánchez / AGM El técnico del Jimbee, André Brocanelo, pide «intensidad» y advierte que quiere ver a un equipo «aguerrido y que defienda con el balón» RUBÉN SERRANO CARTAGENA Sábado, 3 noviembre 2018, 01:34

Un fiel reflejo de la agitación que vive en los últimos días el Jimbee Cartagena se vio ayer, en la primera comparecencia ante los medios de comunicación del entrenador André Brocanelo. El brasileño, segundo de Juan Carlos Guillamón, se hizo cargo el pasado martes de las riendas del primer equipo y, a las preguntas de los medios, evitó pronunciarse sobre si su puesto en el banquillo será momentáneo o permanente. La directiva, en privado, sostuvo esta semana que continuará hasta final de temporada, pero el brasileño, en público, evitó aclararlo a preguntas de los periodistas. «Eso es un tema secundario. Lo importante es el partido de mañana [hoy para el lector] ante el Barcelona. Ya habrá tiempo para hablar de eso. Yo soy un empleado del club y voy a estar aquí mucho tiempo, sino como primer entrenador en el organigrama. Es lo que menos me preocupa», dijo.

Brocanelo también se pronunció sobre el hecho de que la directiva no organizara un acto oficial para presentarlo como técnico, y aclarar en qué condiciones estará, si como interino o hasta final de temporada. «Cuando las cosas van mal, pasan estas cosas. Mi función es tomar decisiones a nivel deportivo. Lo que pasa arriba es decisión de ellos [de la directiva encabezada por Miguel Ángel Jiménez Bosque], porque yo soy un empleado. Para mí es un reto ilusionante y estoy totalmente preparado. He hablado con Guillamón, él me enseñó mucho y respeto el trabajo que ha hecho aquí», dijo al respecto.

En cuanto al ambiente en el vestuario, el brasileño aseguró que ve a los jugadores «totalmente capacitados» para plantarle cara al Barcelona, «y en la medida de las circunstancias hacerlo lo mejor posible. Venimos de una dinámica muy mala, y hemos intentado a marchas forzadas cambiar la dinámica de algunos jugadores, que no están bien. El equipo necesitaba un revulsivo. Creo en la plantilla», comentó.

Además de levantar el ánimo de la plantilla, el entrenador ha tratado de que a partir de las 13.15 horas se vea sobre la pista a un equipo «intenso, porque es lo que ha faltado. Soy una persona a la que no le gusta especular, a la que no le gusta esperar. Los cambios vendrán paulatinamente, pero quiero ver a un equipo aguerrido, que no sufra para defender y haga sufrir al rival cuando tengamos el balón. Soy muy partidario de defender con el balón en los pies», dijo.

Charla con Antonio Juan

Brocanelo ha hablado en los últimos días con el preparador físico, Antonio Juan, para «cambiar algunas dinámicas de trabajo». No obstante, advirtió de que «lo que se viene haciendo desde hace un mes y medio no lo vamos a cambiar de golpe. Contra el Barcelona se apreciarán cosas a nivel táctico, pero físicamente tardará unos diez días».