FÚTBOL SALA André Brocanelo: «Entrenadores hay muchos, pero ninguno ama Cartagena como yo» André Brocanelo, técnico del Jimbee Cartagena FS, ayer en la pista principal del Palacio de Deportes de Cartagena. / Pablo Sánchez / AGM Entrenador del Jimbee Cartagena FS «Yo tengo por vez primera una plantilla con la que puedo plantar cara al Barça. Me gusta empezar la Liga contra ellos», dice el técnico brasileño FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 21 agosto 2019, 01:49

Él mismo coloca conos y vallas para el circuito que los porteros del equipo realizarán en un rato en la pista principal del Palacio de Deportes. Pasan unos minutos de las diez de la mañana. Él no para. Meticuloso, perfeccionista y trabajador, André Brocanelo (Sao Paulo, 1972) nunca deja nada al azar. Sabe el entrenador del Jimbee Cartagena que está ante la gran oportunidad de su vida y afronta cada día como si fuera el último. Esta noche, frente al Orchies francés, su renovado equipo se presenta ante su afición (Palacio de Deportes, 21.00 horas, entrada gratuita).

-¿Cómo ha ido la gira por Portugal?

-Ha sido muy positiva. El viaje de 14 horas en autocar mereció la pena, sin duda. Hemos podido trabajar en unas instalaciones increíbles como las del Benfica, con dos pabellones a nuestra disposición y un gimnasio espectacular. Hemos metido mucha carga física a los jugadores, hemos aprovechado para estar muchas horas juntos en el hotel y hemos competido contra tres equipos de Primera División portuguesa. Ganamos al Dos Lombos (2-7) haciendo una muy buena segunda parte. Perdimos con Benfica (6-1) en un partido marcado por un fallo muy grave nuestro en el tercer gol, que fue justo antes del descanso. A falta de siete minutos, mis jugadores estaban muertos y aposté por el portero-jugador. Y nos metieron tres goles más. Sabíamos que con el Benfica nos podía pasar algo así. Es campeón en su país y cuenta con una de los mejores plantillas de Europa. Además llevan 25 días de pretemporada y eso se nota. Y el último partido, en el que perdimos (2-1) contra Burinhosa recibiendo un gol de doble penalti en el último segundo, fue el que más me gustó. Aparecieron jugadores que no habían estado bien en los dos primeros amistosos, tuvimos 37 llegadas al área, 24 disparos y 7 lanzamientos a la madera.

-¿Qué podemos esperar en el partido de esta noche y en el resto de amistosos que quedan hasta el inicio de la Liga?

-El resultado siempre importa, pero sé que cuando queden dos semanas para el primer partido de Liga será otra cosa distinta y los jugadores se parecerán más a lo que veremos en la Liga. Ahora mismo prima más el coger la forma y los amistosos tienen una importancia relativa. Sabemos que ningún jugador estará al 100% en septiembre. Así, el objetivo es estar, como mínimo, al 85% el día del Barça. Hay que sumar puntos cuanto antes. Me gusta que nos toque empezar contra el Barça.

-Porque es un partido en el que su equipo no tendrá presión.

-No. Yo no le puedo decir a mis jugadores que vamos a saltar a la cancha sin presión. Siempre tenemos presión, en todos los partidos.

-Pero lo normal cuando te enfrentas al actual campeón de Liga, Copa y Copa del Rey es que pierdas. ¿No es así?

-Lo normal es ponerle las cosas difíciles al Barça, al que ya ganamos el año pasado en el Palau [Blaugrana] y con el que empatamos en nuestra pista. Yo tengo por vez primera una plantilla con la que puedo plantar cara al Barça. Durante fases del partido le puedo discutir las cosas. Y en eso vamos a trabajar. El año pasado dimos la talla contra los grandes, aunque es verdad que hicimos otros partidos nefastos. Tenemos que ser regulares este año. Si queremos estar con los mejores, tenemos que ganar a los mejores. Contra el Barça tendremos el apoyo de la grada y tengo que convencer a mis jugadores de que podemos hacer lo que ya hicimos. Todo esto, por supuesto, sabiendo que su presupuesto es diez veces mayor que el nuestro y que ellos vienen de ganar los tres títulos.

-Cuenta con 16 efectivos en una plantilla larguísima, por lo que cada fin de semana tendrá que dejar a cuatro hombres en la grada. Por tanto, siempre tendrá usted a cuatro jugadores enfadados dentro del vestuario...

-No hay que olvidar que hay lesiones. Y luego está claro que soy yo el que tendré que elegir. Ellos tienen que ponerme las cosas difíciles y complicarme la vida. Pero esto exige que todo el mundo esté a la altura. El que no dé el nivel tendrá que buscar una solución: o irse o acoplarse a las exigencias que tiene el equipo. Esto es una empresa y ellos son trabajadores de la empresa. Están obligados a competir al máximo.

-¿Por qué han apostado por una plantilla de 16 jugadores?

-El primer objetivo era respetar el contrato que tenía cada uno. A mí me gusta que respeten mi contrato y yo hago lo mismo. Primero se ha mirado eso y se ha premiado el trabajo de los que estaban. La base era buena y el mejor ejemplo es la segunda vuelta que hicimos la temporada anterior. Y luego hemos buscado perfiles muy definidos que no teníamos. Ahora somos más rápidos, veloces y versátiles. Tenemos más gol y podemos presionar a cualquier rival en toda la pista.

-¿Qué le van a aportar los cinco fichajes?

-Lukaian es un pívot explosivo y con mucho gol. Llega en un gran momento de su carrera. Thalles también tiene gol y ahoga al rival en la presión. Thalles es fuerte, joven, rápido y contundente. Hemos ganado atrás con Attos, que viene de hacer una temporada bellísima en Ferrol. Él, Cobarro y Lukaian han destacado en estos partidos que hemos jugado en Portugal. Cobarro conoce bien el juego y es un chico que lo tiene todo a nivel táctico. Y Chispi Guillamón es un tercer portero de calidad. Hemos ganado con él en la portería y tiene que ponerle las cosas difíciles a sus compañeros.

-¿Cómo está Raúl Jerez?

-Lo probamos diez minutos en el último amistoso de la gira por Portugal y no le exigieron mucho. A partir del 24 podrá competir con total normalidad, según los médicos. Va a jugar partidos antes del inicio de la Liga para saber si está preparado.

-¿A qué puede aspirar este Jimbee?

-Sabemos que nuestro equipo puede estar entre los seis primeros. Tenemos un calendario que nos beneficia en la primera vuelta, porque jugamos partidos claves en casa. Es fundamental empezar bien.

-La clave es mejorar en los partidos a domicilio.

-Está claro. En nuestra pista no perdemos desde el mes de noviembre. Pero en esta Liga tan competitiva no nos llega ganando solo en casa. Tenemos que sumar puntos fuera. Si lo conseguimos, estaremos en los puestos que pretendemos.

-Barça, Inter y ElPozo son, de momento, inalcanzables. ¿Pero puede estar el Jimbee este año cerca de Palma, Jaén y Navarra?

-Sí. Insisto en que estamos capacitados para estar entre los seis primeros. Y mi trabajo es hacerle ver a mis jugadores que están preparados para ello. Mi deber es ser un poco psicólogo y convencer a mis jugadores de que son capaces de estar arriba. Cada jugador es un mundo y no todos responden del mismo modo ante un desafío como este que se nos presenta.

-Dicen que las comparativas siempre son odiosas, pero desde la etapa de Polaris World, firma que abandonó el proyecto hace doce años, no se palpaba tanta ilusión en el entorno del club. ¿La siente? ¿Percibe que esto está pasando?

-En la etapa de Polaris en Cartagena las cosas eran distintas. La influencia de los medios era menor y entonces no había redes sociales, que ahora son un altavoz grandioso. Pero al final lo único que de verdad genera expectación es ver a tu equipo responder en la pista. No hay mejor publicidad que un buen partido y una buena victoria ante tu público. Esto no cambia.

-Está ante la oportunidad de su vida. ¿Estamos de acuerdo en esto?

-En la vida, las oportunidades aparecen cuando uno menos se lo espera. Estoy contento y sé que tengo la total confianza de las personas que mandan en el club. Les explico todo lo que hago. Estoy preparado y sé la responsabilidad que tengo. Sé de fútbol sala y sé lo que llevo entre manos.

-Duda, Cacao, Vadillo... Sonaron muchos entrenadores para venir al Jimbee. Y aquí sigue usted. En pie.

-Hay que respetar a todos los entrenadores, los antiguos y los nuevos. No existe un entrenador que sea diez veces mejor que otro. Todo el mundo trabaja bien. Nosotros aquí estamos trabajando ocho horas al día para sacar lo mejor de cada jugador. Eso no existe en todos sitios. Sabes que donde hay dinero, mucha gente quiere estar. Y aquí todo el mundo quería venir. Entrenadores hay muchos. Pero yo te puedo decir que ninguno ama Cartagena como yo.