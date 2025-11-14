Duda: «El Jaén empezó titubeante, pero va para arriba»

Hoy se jugaría el duelo entre el Jimbee Cartagena y el Jaén Paraíso Interior. Así estaba previsto. Pero, esta semana, de urgencia se tuvo que ... buscar una solución porque la RFEF, cuando programó el partido, no tuvo en cuenta que en el Olivo Arena hay durante el fin de semana el Campeonato Nacional Cadete, Junior y Sub-21 de Kárate.

Así que los clubes implicados, que en este caso eran los dos que jugaban, más el Viña Albalí Valdepeñas, que tenía que estar de acuerdo en retrasar su partido contra el Jimbee del próximo martes al miércoles para darle la oportunidad a los meloneros de jugar el domingo en Jaén. «Lo normal es que todo el mundo quiera el bien del fútbol sala. Un club que tiene 5.000 socios [se merece] que colaborásemos al máximo para que puedan ir todos al partido. Hemos hecho todo lo posible para jugar el domingo», dijo Duda con respecto a este tema.

Los cartageneros viajan a una de las canchas con más ambiente del futsal nacional. Su afición pinta de amarillo las gradas cada vez que su equipo juega en casa y, ahora, después de superar el bache del inicio liguero, querrán doblegar al actual campeón, que viene inmerso en una dinámica muy positiva. «Peligroso como siempre. Más de una temporda empezó titubeante, pero cuando arranca, va para arriba. Sabemos muy bien a lo que juegan, pero no por ello es fácil», analizó el míster melonero. Los de Dani Rodríguez llegan de meterle 7 goles a O Parrulo y al Santa Coloma y de ganar en Navarra.

Duda espera poder contar con toda su artillería mañana en el Olivo Arena, ya que los internacionales han tenido más carga física esta semana y han regresado a Cartagena con algo de sobrecarga. «Hay muchos problemas de malestar, de virus, de gripe un día. La barriga, otro. Son épocas malas y vamos haciendo lo que podemos. Los jugadores están implicados y son sufridos. Llegaremos bien al domingo».

Un duelo que seguro que será emotivo para Renato, que sigue con su proceso de recuperación, y verá desde la distancia el duelo entre el Jimbee y su exequipo.