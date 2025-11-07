Chemi y Motta se visten de héroes contra Osasuna

El Jimbee se llevó un partido a base de oficio y gracias a la inspiración de Chemi y a la determinación de Motta. El portero ... las sacó de todos los colores y el ítalo-brasileño tuvo dos y las dos fueron para adentro. El portero-jugador les dios los tres puntos que en Noia les quitó y siguen con la buena dinámica, tras el periplo europeo en Polonia.

No iba a tardar Linhares en avisar que había llegado a la que fue su casa a incomodar. Nada más echar el balón a rodar, el brasileño hizo trabajar a Chemi. Una acción que hacía intuir que el partido iba a estar ajustado, pero en los primeros minutos no fue así.

Jimbee: Chemi, Mellado, Darío Gil, Motta y Osamanmusa (quinteto). También jugaron Tomaz, Gon Castejón, Pablo Ramírez, Juninho, Waltinho y Jesús Izquierdo. 3 - 2 Osasuna Magna: Asier, Gustavo, Cerviño, Cuello y Linhares (quinteto). También jugaron Mendiva, Ortas, Korsun, Pachu, Saldise y Geraghty. Goles: 1-0, Pablo Ramírez (min. 5). 1-1, Juninho (9). 2-1, Motta (28). 2.2, Pachu (37). 3-2, Motta (40).

Árbitro: Carlos Bustos y Manuel Barrilero. Amarillas a Darío, Gon, Jesús I., Mellado, Korsun, Geraghty, Asier y Cerviño.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Cartagena.

El reencuentro con el gol

El Jimbee lideró en la fase ofensiva y Osamanmusa fue el primero en intentarlo. El que sí tuvo el acierto necesario fue Pablo Ramírez. El sevillano se reencuentra con el gol y se lo tiene que agradecer a Gon Castejón. El '7' hizo una jugada individual por banda izquierda, quebró a su par y se la dio al segundo palo a Ramírez, que estaba sin marca y solo tuvo que poner el pie. Un premio de justo merecimiento para los meloneros porque estaban siendo mejores en el 40x20. Siguió con esa tónica los de Duda, que ni las rotaciones hacían que el plan variase. Osasuna estaba sufriendo y solo una genialidad de Linhares puso la nota negativa. Cumplió con la ley del ex cuando arrancó desde su campo, dejó sentado a Jesús Izquierdo y se la picó a Chemi. El '12' con la camiseta verde estaba desatado y rozó el doblete en la siguiente acción ofensiva. Duda se vio obligado a pedir tiempo muerto y ordenar a sus chicos.

Darío Gil se lamentó en dos ocasiones. El palo y la cara de Asier le negaron el gol. Motta y Gon Castejón también lo intentaron justo antes del descanso. El Jimbee se veía superior con el balón y volvió a dominar tras el paso por vestuarios. La única diferencia es que Miguel Hernández había ajustado a los suyos y las ocasiones llegaban a cuentagotas. Solo Mellado lo intentó con un disparo con su zurda hasta que Motta castigó la desorganización de los navarros.

Con el balón no estaban consiguiendo perforar la meta de Asier, así que el gol tuvo que llegar al contragolpe como lo hiciese Linhares en el primer tiempo. Tomaz abrió para Motta y el ítalo-brasileño la puso en la escuadra para hacer el segundo.

Como en el primer acto, el gol hizo que Osasuna se revelase y Dani Saldise la estrelló contra el palo. Un poste que precedió a un intercambio de golpes que ninguno consiguió rebasar la línea. Chemi la sacó con la cabeza, la volea de Mellado se fue por poco y Waltinho la mandó por encima del larguero. La más clara la tuvo Pablo Ramírez, que le pegó contra el travesaño.

Los milagros del mazarronero

El mazarronero es un pilar fundamental para las aspiraciones de su equipo. El de Mazarrón siempre aparece cuando más lo necesita su equipo y contra Osasuna no fue diferente. Mellado cometió penalti y Chemi le adivinó las intenciones a Saldise para mantener el 2-1 en el marcador. Miguel Hernández sacó el portero-jugador cuando el Jimbee cometió la quinta falta a falta de seis minutos y en la primera tuvo que sacar una mano increíble Chemi. Estaba siendo el héroe melonero.

Los hombres de rojo defendieron muy bien e incluso pudieron hacer la sentencia con un disparo de Osamanmusa, que encontró la genial respuesta de Asier Llamas. En la siguiente jugada, Pachu remachó al fondo de las mallas la primera gran jugada atacando con cinco y Duda respondía de la misma manera. Y este equipo sabe jugarlo a las mil maravillas.