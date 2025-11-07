La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Motta chuta a puerta en el partido contra el Osasuna Magna de ayer. Antonio Gil / AGM

Chemi y Motta se visten de héroes contra Osasuna

El portero del Jimbee las sacó de todos los colores y el ítalo-brasileño apareció para atrapar los tres puntos cuando se esfumaban del Palacio

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:07

Comenta

El Jimbee se llevó un partido a base de oficio y gracias a la inspiración de Chemi y a la determinación de Motta. El portero ... las sacó de todos los colores y el ítalo-brasileño tuvo dos y las dos fueron para adentro. El portero-jugador les dios los tres puntos que en Noia les quitó y siguen con la buena dinámica, tras el periplo europeo en Polonia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

