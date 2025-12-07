La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Motta conduce el balón ante la presión de Edson, del Kairat, en la semifinal perdida en el mes de mayo en el pabellón Antares de Le Mans. UEFA
Fútbol sala

El camino para conquistar Europa obliga al Jimbee a superar su peor pesadilla

Los de Duda ya están en cuartos de la Champions, pero allí se cruzarán con el Kairat kazajo, el equipo que les dejó fuera de la final la temporada pasada

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:48

Comenta

El Jimbee Cartagena está a obligado a superar sus peores pesadillas si el 10 de mayo quiere proclamarse campeón de Europa de fútbol sala. El ... equipo de Duda ya está en la ronda de los cuartos de final de la Champions League tras superar cómodamente al Luxol Sant Andrews de Malta por un global de 14-2. El camino al título obligará sí o sí a eliminar al Kairat Almaty de Kazajistán, el rival que dejó fuera de la final a los de Duda la temporada pasada cuando había muchas esperanzadas depositadas aquellos días en Le Mans (Francia).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  5. 5

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  6. 6 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  7. 7

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  9. 9

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  10. 10

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El camino para conquistar Europa obliga al Jimbee a superar su peor pesadilla

El camino para conquistar Europa obliga al Jimbee a superar su peor pesadilla