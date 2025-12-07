El camino para conquistar Europa obliga al Jimbee a superar su peor pesadilla

El Jimbee Cartagena está a obligado a superar sus peores pesadillas si el 10 de mayo quiere proclamarse campeón de Europa de fútbol sala. El ... equipo de Duda ya está en la ronda de los cuartos de final de la Champions League tras superar cómodamente al Luxol Sant Andrews de Malta por un global de 14-2. El camino al título obligará sí o sí a eliminar al Kairat Almaty de Kazajistán, el rival que dejó fuera de la final a los de Duda la temporada pasada cuando había muchas esperanzadas depositadas aquellos días en Le Mans (Francia).

A los meloneros les dolió bastante perder esa semifinal. El partido terminó 3-2 a favor de los kazajos pero estuvo marcado por un polémico nivel del arbitraje que hizo explotar no ya solo a la expedición del Jimbee, sino a su presidente Miguel Ángel Jiménez Bosque.

«Una UEFA de chiringuito»

El italiano Nicola Manzione y el suizo Daniel Matkovic permitieron, a su juicio, demasiados contactos, agarrones y hasta una actitud violenta. «No tienen el nivel que toca», dijo el presidente, quien denunció que los jugadores terminaron con «arañazos y mordiscos» y fue mucho más allá: «Es una UEFA de chiringuito y me da igual que me sancionen».

Aquello ocurrió en mayo y desde entonces el Jimbee ha intentado adaptarse a ese arbitraje más pasivo y de contacto. Tras proclamarse nuevamente campeón de la liga española, y de superar tanto una fase de grupos como la ronda de octavos, el destino ha querido que el 23 de febrero y el 6 de marzo los meloneros se crucen de nuevo con los kazajos.

Esta vez, a diferencia de lo sucedido en Le Mans, la eliminatoria será a doble partido con un billete en juego para la fase final del mes de mayo en la ciudad italiana de Pésaro. El Kairat Almaty aguardará con el cuchillo entre los dientes, pues como la temporada anterior mantiene también una línea ascendente en la Champions. Los kazajos solo han perdido uno de sus cinco compromisos europeos, el de la fase de grupos ante el Sporting de Portugal (2-7), y superaron la fase de octavos sin apuros frente al Anderlecht belga por un global de 12-6.

Los kazajos han alcanzado las semifinal en cinco de las últimas siete ediciones, siendo en la de 2015 campeones al derrotar al Barcelona. Esta vez el nivel del equipo se ha resentido con la fuga de tres de sus estrellas: el entrenador catalán Marlon Velasco se marchó para poner rumbo al Valdepeñas; el portero Dennis, de lo mejor en aquel choque en Le Mans, fichó por el Palma; lo mismo que el pívot Alisson.

Muy lejos del Semey

Ahora las riendas del Kairat las lleva el entrenador brasileño Daniel Júnior. El técnico maneja una base de jugadores muy similar a la de la temporada, lo que de momento le ha dado la posibilidad de estar en los cuartos de final de la Champions, de levantar el título de la Supercopa de Kazajistán e ir segundo en la liga regular de su país con 11 victorias en 16 jornadas, aunque a 8 puntos de distancia del líder Semey.

Los meloneros tienen un mes clave por delante en tres competiciones No hay descanso para el Jimbee Cartagena, que tiene por delante un mes de lo más importante para seguir con vida en tres competiciones diferentes. Para empezar, el equipo de Duda tiene que ganar este martes (Palacio de los Deportes, 20.30 horas) al Peñíscola para seguir con vida en la Copa del Rey. La ronda de octavos es a partido único y no se puede fallar. Los días 14 y 27 son las fechas marcadas para concluir la primera parte de la temporada regular ante el Manzanares y el Santa Coloma, y con ella el pase matemático para la Copa de España a disputar del 19 al 22 de marzo en Granada. Antes, el 3 y el 4 de enero en Mallorca, está en juego el primer titulo de la temporada: la Supercopa de España. El Jimbee la ganó tanto en 2024 como en 2025.

El cierre Lucas Farías se incorporará al equipo de Duda a partir de la segunda quincena de enero

Lucas Farías llegará al Palacio de los Deportes de Cartagena a partir de la segunda quincena del mes de enero. Esos son los plazos estimados que manejan en la entidad melonera para que el cierre brasileño refuerce la parcela defensiva del equipo de Duda en la segunda parte de la temporada. El club puede pedir el tránsfer y mover todo el papeleo a partir del 2 de enero de 2026, una vez quede abierto el plazo de inscripciones. Normalmente esos trámites suelen tardar, aunque se confía en que el jugador esté en la ciudad a lo largo de la segunda quincena.

Farías es un fichaje 100% del entrenador Duda. El hispano-brasileño lo conoce perfectamente y el pasado verano se encargó personalmente de verlo jugar en directo y de charlar con él unos minutos sobre el proyecto del Jimbee Cartagena y su rol en el equipo. Duda aprovechó el final de la temporada 2024/25 para regresar a su casa, Florianópolis, y enganchar un largo viaje por carretera para ver a Farías jugar en directo. El cierre concluyó hace un mes la temporada regular con el Joinville, equipo brasileño que se despidió del curso en los cuartos de final por el título de Liga. Ahora, Farías anda inmerso en otro campeonato, el Catarinense, con un partido que disputará hoy domingo frente al Chapecoense.

Farías, que tiene como compañero de vestuario al exmelonero Fernando Drasler, ya ha ganado esta temporada un título de Copa con el Joinville además de ganar galardones individuales como uno de los cierres más jóvenes y destacados del país.