Un buen Jimbee se queda a medias contra el Barça

La falta de acierto condenó a un buen Jimbee Cartagena. El equipo melonero se marcha al parón de la competición con ciertas sensaciones encontradas pero ... sin la pegada suficiente para ganar partidos como el de ayer, contra un Barcelona en horas bajas, al que se le buscaron con insistencia y mucha fe las cosquillas sin obtener recompensa (2-3). Los de Duda fueron incapaces de marcar más de dos goles, pese a las innumerables ocasiones y remates al palo, por lo que a la vuelta del paréntesis aún deberá apretar los dientes para sellar su presencia en el 'playoff'.

Era una jornada propicia para intentar dar la campanada. Un Barça eliminado de tres competiciones (Supercopa, Copa del Rey y Copa de España) en tres meses visitaba con bajas muy sensibles (Fits, Lozano, Catela y Feixas) el abarrotado Palacio de los Deportes de Cartagena de muy malos recuerdos, donde se despidió primero de la Liga en 2024 y luego de la Supercopa en 2025. El apoyo de 4.497 personas, de las mejores entradas de la temporada, fue insuficiente para hurgar en la herida azulgrana. Al Jimbee no le faltaron ganas, entusiasmo, compromiso ni voluntad. Pero sí lo fundamental: el acierto que tan bien recuperó unos días antes en Jaén (2-6).

Jimbee Cartagena Chispi, Mouhoudine, Mellado, Darío Gil y Pablo Ramírez (quinteto inicial). También jugaron Motta, Jesús Izquierdo, Linhares, Waltinho, Osamanmusa y Gon Castejón. 2 - 3 Barcelona Dídac, Antonio, Matheus, Dyego y Sergio González (quinteto inicial). También jugaron Pito, Touré, Eric Martel, Khalid, Adolfo y Erick, Goles: : 0-1, Matheus (minuto 10). 1-1, Mellado (11). 1-2, Pito (13). 1-3, Eric Martel (14). 2-3, Osamanmusa (26).

Árbitros: : Leiva Martínez y Pizarro Megías. Amarillas a los locales Osamanmusa y Linhares; y al visitante Antonio.

Incidencias: 4.497 espectadores en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Jornada 25 de la LNFS.

Los meloneros dominaron prácticamente la totalidad del partido. Las mejores ocasiones y las posesiones más largas fueron para los de casa, en detrimento de un Barça sorprendentemente más conservador que vivió única y exclusivamente de las transiciones rápidas. Algunas resultados eficaces y en otras contribuyeron errores no forzados, como el Darío Gil en el 0-1 que habilitó a Matheus. Ese gol no frenó las embestidas locales, con dos remates al palo de Osamanmusa y las conducciones rápidas de un Linhares que parece haber recuperado la confianza. El brasileño, de hecho, asistió a Mellado en el 1-1. Y el Barça en dos zarpazos, de un rebote y una entrega precipitada de Chispi, puso tierra de por medio gracias a Pito y Martel.

Ese 1-3 señaló a Chispi, demasiado precipitado en una salida de balón que se pagó cara. Pero nada más que ese error. Precisamente hubo partido hasta el último segundo gracias a la formidable actuación del portero bajo palos, que las paró de todos los colores y desquició a Matheus y Eric Martel. El '22' contabilizó innumerables paradas de uno contra uno que eran goles cantados, permitiendo así que el Jimbee soñara hasta el final con el empate.

El punto se buscó y no se encontró. No lo lograron los de Duda en una primera parte donde se mereció recortó distancias con el 2-3. Dídac le sacó dos a Mellado y una tercera a Mouhoudine, no viéndose premiado así el esfuerzo, la voluntad y las ganas del Jimbee. Precisamente, ya tras el asueto, una conducción fantástica del cierre francés desembocó en la jugada del 2-3. Tras un remato al palo contabilizado anteriormente, Osamanmusa bordó una jugada clásica de pívot a la media vuelta para soltar el zapatazo (2-3).

Quedaban dieciséis minutos por delante para sumar un punto que se buscó con fe e insistencia. El Barça ya avisó menos y la pista quedó volcada hacia el lado de Dídac, con trabajo hasta el último segundo. A falta de cuatro minutos se intentó más si cabe con Motta de portero-jugador. Y hasta en cuatro ocasiones se cantó el 'Uy' en la grada, especialmente en una jugada enredada dentro del área que se marchó por poco. No acertaron Waltinho ni Darío Gil; tampoco Motta, con disparos a las nubes. Llegan dos semanas hasta el regreso de la competición. Entonces, quedarán cinco jornadas para sellar el 'playoff' y solo unos días para afrontar la semifinal de la Champions League en Francia.