Fútbol Sala | Jimbee Cartagena Brocanelo: «Muchas veces los jugadores necesitan un revulsivo» El entrenador brasileño, que ha sustituido a Juan Carlos Guillamón, contará con todos sus jugadores para el encuentro de este sábado frente al Barcelona Lassa a las 13.15 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena EFE Cartagena Viernes, 2 noviembre 2018, 14:53

André Brocanelo, entrenador brasileño que desde esta semana dirige al Jimbee Cartagena, aseguró en la previa del encuentro de este sábado frente al Barcelona Lassa a las 13.15 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena, que «muchas veces los jugadores necesitan un revulsivo», aunque ha dejado claro que «los cambios no suceden de un día para otro ni llegan de golpe».

Brocanelo, de 47 años y que fue portero del GMI Cartagena, además de defender las porterías de otros clubes de España en plazas como Ourense, Martorell, Segovia, Las Palmas y Jumilla, ha sido nombrado para el cargo para sustituir al destituido Juan Carlos Guillamón, de quien venía siendo ayudante.

El equipo cartagenero es duodécimo en la tabla con siete puntos sumados en siete jornadas y viene de encadenar sendas derrotas ligueras frente al Movistar Inter (1-6) y en la cancha del Aspil Vidal Ribera Navarra (4-2). Esos resultados motivaron el despido de Guillamón, quien afrontaba su sexta campaña en el club.

Su relevo se refirió al cambio y a lo que espera de esta nueva etapa: «Juan Carlos es un gran entrenador que ha ganado mucho aquí, consiguió ascender al equipo y le tenemos mucho respeto, aunque el equipo necesitaba un cambio y esto suele suceder en estas situaciones. En el club y yo mismo le estaremos siempre agradecidos, pues es alguien que me ha enseñado mucho y tengo amistad con él«, ha declarado para seguir diciendo que »los cambios no suceden de un día para otro ni llegan de golpe y, aunque no esperábamos esta decisión, muchas veces los jugadores necesitan un revulsivo«.

«Hemos hecho siete sesiones de entrenamiento y utilizamos el partido de la Copa Presidente para probar cosas y dar descanso a algunos jugadores como Eka y Batería y por falta de atención nos empataron un encuentro que íbamos ganando por 1-4. En todo caso, lo importante es la Liga, que es la competición prioritaria», ha manifestado Brocanelo, quien ya dirigió al cuadro de la ciudad portuaria en un choque en el que tocó sufrir frente al Barinas FS, rival de Segunda B al que venció en la tanda de penaltis tras empatar a cuatro goles en el partido y en la prórroga, podrá contar con todos los efectivos de la plantilla, incluido el cierre Raúl Canto, a pesar de que en Barinas sufrió un golpe en un codo.

El técnico se mostró «perfectamente preparado» para la Primera División y ha incidido en lo que, según él, le hace falta al grupo. «Necesitamos intensidad y quiero que mis jugadores tengan otra dinámica sobre todo cuando el resultado sea negativo. No me gusta especular y quiero un equipo aguerrido y que sufra para defender y que haga sufrir al rival cuando tenga el balón«, ha explicado. Además, ha afirmado que »hay plantilla suficiente para motivar un cambio en la trayectoria del equipo«.

Con respecto a su presunta interinidad respondió que «es algo secundario» y resaltó que es «un empleado del club y eso es lo que menos me preocupa». En ese sentido ha repetido que «hay que respetar las decisiones que vienen de arriba».