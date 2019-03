Brocanelo: «En Segovia nos faltó actitud y eso no lo puedo admitir» Bateria empuja a Álex Fuentes, el pasado sábado en Segovia. / lnfs El técnico del Jimbee califica de «muy duro» lo vivido el pasado fin de semana y espera hoy en Valencia una reacción de sus jugadores FRANCISCO J. MOYA Sábado, 16 marzo 2019, 01:24

André Brocanelo, técnico del Jimbee Cartagena, sigue dándole vueltas al batacazo que se dio su equipo el pasado sábado en Segovia, donde cayó goleado (5-1) en una cancha en la que todos los equipos habían puntuado en los seis meses que llevamos de temporada y desperdició una ocasión de oro para saltar a la octava plaza y meterse por vez primera en muchísimo tiempo en puestos de 'playoff' por el título. «No esperábamos perder allí y lo peor es que en Segovia nos faltó actitud. Podemos perder porque el rival sea mejor o haga más méritos, pero no puedo consentir que lo hagamos porque falta actitud e implicación», se quejó el entrenador brasileño del Jimbee.

«Yo soy el máximo responsable de lo ocurrido. Fue muy duro y hemos tenido una semana muy dura, en todos los aspectos. La actitud de Segovia no es la que correspondía, ya que era un partido para dar un golpe en la mesa y no lo hicimos. Sábado y domingo he reflexionado y he buscado las causas de esa derrota. He mirado todo lo táctico y lo técnico y debo decir que el trabajo en los entrenamientos de toda la semana pasada fue espectacular. Y por eso no puedo admitir que falte actitud, como pasó en Segovia, ya que eso debe venir implícito en cada jugador. La actitud se debe traer desde casa», recordó.

Hoy, a las 13.15 horas en Valencia, espera el Levante, que es el séptimo clasificado y tiene cinco puntos más que el Jimbee. «Hay que dar un paso adelante en una pista muy difícil como la de Valencia. Levante es un equipo muy fuerte y muy físico. La presión para los dos va a ser increíble. Si ganamos le acortamos la distancia, nos ponemos a dos puntos y los metemos en la pelea. Quedan seis jornadas y el jugador tiene que ser consciente de que estamos buscando consolidarnos a medio y largo plazo entre los seis primeros de la mejor Liga del mundo. El jugador tiene que madurar y esa madurez se consigue en partidos complicados», señaló Brocanelo.

Juanpi, que está tocado, «jugará aunque tengan que amputarle la pierna», avanzó con su habitual rotundidad el entrenador del cuadro cartagenero, quien espera que sus hombres «lo dejen todo en la pista y den la cara» ante un Levante «que perdió el otro día en Murcia [7-6], aunque ElPozo no jugó bien. Pero los grandes hacen esas cosas y es lo que yo quiero para mi equipo. Solo con actitud y ganas, aunque no estén bien a nivel técnico y táctico, ganan sus partidos», comentó.

El partido Levante. Raúl Jiménez, Maxi Rescia, Gallo, Cecilio y Pedro Toro. Jimbee Cartagena. Raúl, Mellado, Bateria, Raúl Canto y Eka. Árbitros. Felipe Madorrán y Urdanoz Apezteguia (navarros). Pista y hora. Pabellón Municipal de Paterna. 13.15. Teledeporte.

Sobre la lucha por la séptima y la octava plaza, las dos últimas que dan derecho a jugar el 'playoff' por el título, el brasileño dijo que «el pasado fin de semana Ribera Navarratambién tenía un partido sencillo, a priori, y sin embargo perdió. Somos varios equipos en dos o tres puntos y en estas últimas jornadas se dan resultados de todo tipo. Los de abajo se juegan la vida y no hay ningún rival sencillo».

Brocanelo cuenta con todos sus jugadores para ir a Valencia, donde le espera un Levante con ganas de abrir hueco con la novena posición y no complicarse la vida en las cinco últimas jornadas. Cecilio (17) y Javi Alonso (13) son los máximos artilleros de un cuadro granota en el que también destacan el argentino Maxi Rescia, Pedro Toro y Gallo.