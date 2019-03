FÚTBOL SALA Bateria: «He vuelto a la selección gracias a que Jimbee apostó por mí» Bateria, el pasado sábado ante Peñíscola. / j. m. rodríguez / agm El brasileño anuncia que seguirá en Cartagena la temporada que viene y Brocanelo avanza que será uno de los capitanes el próximo ejercicio LA VERDAD CARTAGENA Martes, 26 marzo 2019, 02:16

El brasileño Bateria confesó ayer que su vuelta a la selección brasileña, para jugar dos amistosos en abril contra Serbia y Polonia, se debe al paso que dio en verano fichando por el Jimbee Cartagena. «Ha sido clave estar en Jimbee para regresar a la convocatoria con Brasil. Aquí he podido dar mi mejor versión y recuperar confianza gracias a mis compañeros y al entrenador. Sin ellos, que son los que han apostado por mí, estoy seguro de que no podría haber vuelto a vestir esta camiseta», dijo.

Bateria añadió que no escucha ofertas y que quiere cumplir su contrato. «Estoy centrado en defender los colores de Jimbee. Ellos nunca han dudado de mi capacidad y estoy concentrado en conquistar los objetivos de este club. Solo pienso en seguir en Cartagena», avanzó. André Brocanelo, su entrenador, confirmó que Bateria seguirá siendo la próxima campaña el 'jugador-franquicia' del club y que el año que viene será uno de los capitanes.

Con la confirmación de que Bateria sigue en el club empieza a prepararse el proyecto de la próxima temporada. En el Jimbee, que este sábado visita la complicadísima cancha del Jaén, se asume que alcanzar la octava plaza es ya una misión casi imposible. Quedan cuatro jornadas y el objetivo está a cinco puntos. Brocanelo, no obstante, no se rinde todavía. «Estamos en la mejor Liga del mundo y nunca se sabe lo que pasará, pero tenemos que seguir trabajando y luchando sabiendo que no dependemos de nosotros para llegar al octavo puesto. Yo veo muy difícil que el Aspil Vidal falle dos veces en las cuatro últimas jornadas», admitió el técnico brasileño.

«Nos falta pólvora arriba, pues el equipo no finaliza como lo tiene que hacer y es algo que nos penaliza muchísimo a pesar de hacer un juego brillante, por ejemplo en el primer tiempo ante Peñíscola», lamentó el entrenador del equipo cartagenero.