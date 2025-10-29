Arranca la segunda aventura en la Champions de un Jimbee más maduro

Fernando Perals Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:52 Comenta Compartir

Arranca el sueño del Jimbee Cartagena. Este jueves comienza el camino en la Champions League, la competición de clubes más prestigiosa en la que el cuadro melonero tiene ante sí la oportunidad de hacer historia. Para el conjunto cartagenero es el segundo intento de levantar el trofeo de los trofeos, el que acredita como el mejor club del Viejo Continente. La medalla de bronce lograda la pasada temporada en el debut en Europa ya es pasado y este jueves empieza en Polonia la pelea por hacerse con el oro, lo que llevaría a los de Duda a escribir otra página brillante en la historia de la entidad.

En la ciudad de Gliwice, a la orilla del río Koldnica, al sur del país polaco, el Jimbee Cartagena debuta hoy (16.00 horas, PreZero Arena, La7) ante el Kauno Zalgiris Futsal, el campeón lituano y primer escollo de los meloneros en el grupo 1 de la Liga A de la Champions. El rival cuenta con un marcado acento brasileño en su vestuario por el gran número de jugadores cariocas en sus filas, una muestra clara de lo peligroso que es la cita inaugural de esta tarde para los de Duda. El técnico brasileño instruyó en las últimas horas a sus jugadores sobre las fortalezas del Zalgiris, un conjunto un tanto desconocido para la mayoría de futbolistas meloneros, pero que hoy saldrán a la pista con los deberes hechos.

Fue justo ahí, en el parqué del PreZero Arena, donde el equipo cartagenero tuvo ayer su última sesión de preparación para el asalto a la Champions tras aterrizar en tierras polacas. El objetivo es claro: volver a la ciudad portuaria como primeros o segundos de grupo, y lograrlo pasa por meterse en el bolsillo la primera victoria esta misma tarde. Después llegará el Anderlecht (mañana, 16.00 horas) y posteriormente el Piast Gliwice (domingo, 19.00 horas).

La de hoy no será una primera prueba sencilla para los de la ciudad portuaria. Enfrente estará un equipo que ha ganado los cinco partidos que ha disputado en su liga, va líder en la competición doméstica y aterriza en Polonia tras vencer 4-1 contra el Vip. Los meloneros deberán sellar, al menos, dos triunfos para conseguir acabar en la cabeza de la tabla de una competición que este año cambia. Habrá octavos y cuartos de final con partidos a ida y vuelta, donde jugará por primera vez el Palacio de los Deportes de Cartagena, antes de la Final Four, fase que se alcanzó la pasada campaña y reto que se quiere volver a igualar esta temporada.

El primer rival llega con pleno de triunfos en su liga y con un equipo con marcado acento brasileño entre sus jugadores

Jugadores, cuerpo técnico, directiva y, en definitiva, todos los estamentos del club, han dejado claro por activa y por pasiva desde el verano que el principal objetivo del bicampeón de liga en esta 2025/26 es alzar la copa el 10 de mayo en la ciudad italiana de Pesaro, sede de la fase final de la competición. El Jimbee ya sabe lo que es conquistar la liga en dos ocasiones seguidas y superando a rivales de la talla del Barcelona, Inter y ElPozo Murcia. Ahora quiere dar un paso más. Siente que es el momento y cuenta con una plantilla excelsa para ir más allá.

Es un reto tan exigente como ilusionante que le da un plus de presión al equipo desde la primera parte de la competición, que arranca hoy. Hay que pasar de ronda sí o sí. No entra en la cabeza de nadie no hacerlo. «Nos jugamos muchísimo y el equipo es consciente de ello», confesó Duda horas antes de embarcar con dirección a Polonia.

Los pupilos del técnico brasileño llegan con la moral por las nubes tras la imponente victoria del pasado fin de semana en casa ante el Barcelona. Además, prácticamente la totalidad de la plantilla está a disposición del entrenador de Florianópolis. El caldo de cultivo perfecto para afrontar esta primera ronda europea con las armas suficientes para hacer daño a los tres rivales que van a estar delante en el 40x20.

Vuelve el torneo de las estrellas. La competición más bonita para cualquier futbolista. La copa que aún no figura en la vitrina del club y en el palmarés de la mayoría de jugadores. Arranca el reto de la Champions y el Jimbee Cartagena está preparado.

