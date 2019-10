André: «El presidente y los jugadores me respaldan»

André Brocanelo no se siente cuestionado en el banquillo del Jimbee Cartagena y así lo dejó ayer claro, en la previa del partido que su equipo disputará mañana, a las 18 horas, en la pista de un Osasuna Magna que es cuarto. «Los jugadores me respetan y me respaldan. Han entrenado muy bien esta semana y no tengo nada que reprocharles». Al final de la comparecencia, también se refirió a la directiva. «Hablé con el presidente [Miguel Ángel Jiménez Bosque] y me respaldó después del partido» contra Emotion Zaragoza (2-3), que supuso la cuarta derrota de la temporada, contando la final de la Copa Presidente, y 1 punto de 9 posibles que tienen al equipo penúltimo en la Liga Nacional de Fútbol Sala.

El técnico brasileño hizo hincapié en que la semana de entrenamientos ha sido «fantástica», «mejor que nunca» y que, por eso, espera que eso «se refleje en el partido». Brocanelo ha visto a sus jugadores «muy bien», «motivados» y «entrenando a tope y con ganas para demostrar lo que valemos».

La victoria, «cuanto antes»

También destacó que hay «mucha piña» en el vestuario y «ningún problema» entre ellos. Brocanelo los ve a todos «unidos». «El presidente está contento con el trabajo diario y cree que es un problema anímico». El entrenador del Jimbee «entiende» a los aficionados que puedan llegar a estar molestos con la trayectoria del equipo. «Quieren ver buen juego y que el equipo gane. Nosotros queremos agradarles y está en nuestras manos cambiarlo».

«Hubo temporadas en las que el equipo estuvo ocho jornadas sin ganar y eso no puede pasar ahora. La victoria tiene que llegar cuanto antes». El equipo viajó anoche y el único tocado es Attos.