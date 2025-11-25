Iberdrola renueva su impulso al fútbol femenino hasta 2030 En más de una década de apuesta por el deporte practicado por mujeres, la empresa apoya ya a más de 800.000 deportistas de 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha visitado a la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

C. P. S. Martes, 25 de noviembre 2025, 19:51

La selección española femenina se prepara en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para una final histórica de la Liga de Naciones 2025 frente a Alemania. Y este martes recibió una noticia que refuerza su camino: Iberdrola mantendrá su apoyo al fútbol femenino hasta 2030. El anuncio llegó durante la visita del presidente de la compañía, Ignacio Galán, a la concentración del equipo, en un acto en el que también estuvo presente el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Galán aprovechó el encuentro para transmitir a las jugadoras el respaldo de Iberdola y recordar el impacto que sus logros tienen fuera del campo: «Millones de mujeres se ven reflejadas en vosotras. Nuestro objetivo es contribuir a una sociedad sin barreras y con igualdad real de oportunidades». El presidente destacó asimismo que la selección afronta sus próximos retos con todas las herramientas necesarias para competir al máximo nivel.

Louzán, por su parte, agradeció la continuidad del patrocinio, que definió como una «apuesta ambiciosa» por la consolidación del fútbol femenino. En la misma línea se expresó la capitana y embajadora de Iberdrola, Alexia Putellas, quien señaló que la renovación «da estabilidad y visibilidad» al proyecto, además de abrir camino a nuevas generaciones.

El acuerdo mantiene el impulso a las selecciones en todas sus categorías, a la Copa de la Reina, a la Primera Federación femenina, a las competiciones autonómicas sub12, sub14 y sub16 y a los principales torneos de fútbol sala y fútbol playa. Iberdrola también seguirá presente en las equipaciones de entrenamiento de las selecciones y en la indumentaria arbitral de la Primera División femenina.

Un respaldo que ha marcado una época

Desde 2016, Iberdrola ha centrado parte de su estrategia en promover la igualdad a través del deporte. Su apoyo alcanza a más de 800.000 deportistas de 35 federaciones nacionales y a más de cien competiciones. En estos nueve años, el número de jugadoras federadas se ha triplicado, superando con creces las 100.000 licencias.

El crecimiento del fútbol femenino también se refleja en las gradas y en la audiencia: la asistencia media a los estadios se ha multiplicado por 2,2 y el récord mundial de espectadores -91.648 personas en el Camp Nou- se registró en este periodo. En televisión, la audiencia ha aumentado un 90%, con picos de hasta 6,5 millones de personas en la final de la Eurocopa ante Inglaterra.

El programa Embajadoras Iberdrola, integrado por cerca de 35 deportistas de élite, contribuye a dar visibilidad al talento femenino en distintas disciplinas. Entre ellas figuran nombres como Alexia Putellas, Irene Paredes, Vicky López, Carolina Marín, Paula Badosa, Ana Peleteiro o Paula Leitón.

A esta línea de trabajo se suman los Premios Iberdrola Supera, creados para reconocer iniciativas que impulsan el deporte femenino en todas sus etapas, desde la base hasta la alta competición.