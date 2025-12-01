ElPozo y el Jimbee, un líder y un campeón con hambre de victoria

David Soria Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:54 Comenta Compartir

El vigente campeón contra el actual líder. El derbi ya está aquí y no podría tener una presentación mejor. Sin tiempo casi para digerir la última jornada, el Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia se citarán mañana en el Palacio de los Deportes de Cartagena (20.30 horas) en un duelo por todo lo alto antes del final de la primera vuelta. Los meloneros, terceros, tratarán de meter presión a los charcuteros, que vuelven a alimentar la ilusión de los títulos tras años de sequía. El choque tendrá un aliciente extra: dos de los mejores equipos del fútbol sala español buscarán reencontrarse con la victoria.

Los de Duda vienen de empatar en la última jornada en Ferrol, ante O Parrulo. Un 0-2 prometedor se esfumó hasta el 2-2 final. Son tres jornadas seguidas sin ganar, con dos puntos de nueve. También cayó la primera derrota en casa. En el Palacio llevaba un pleno de cinco triunfos. «No creo que en la segunda parte hayamos sido inferiores en el juego. Hemos tenido muchas ocasiones y más posesión. No estuvimos acertados de cara a la portería», valoró el entrenador.

Por su parte, los de Josan González tampoco pasaron del empate a dos el pasado fin de semana. «Un puntazo», admitió el técnico tras un encuentro muy sufrido, con un final en inferioridad, en casa ante el Jaén Paraíso Interior. Es el segundo empate consecutivo en la liga regular tras el cosechado ante el Palma Futsal con anterioridad. «Que un equipo como nosotros acabe con siete amarillas, dos al banquillo... Pero hay tarjetas merecidas, por salirnos del partido. Hay que saberlo manejar. Si metemos las ocasiones, nadie hablaría de los árbitros. Hay que mirar para dentro, que es lo que puedo trabajar», reconoció.

El técnico de ElPozo ya sabe que no podrá contar ni con Bebe ni con Ricardo Mayor, lesionados, aunque Rafa Santos pudo rodarse disputando varios minutos en el partido del sábado. «Estamos en una dinámica positiva de trabajo. Veo al equipo con una identidad definida, no deja de luchar. Será un partido importantísimo para los dos», señaló el cordobés.

Dominio de Duda

El último precedente en Cartagena fue el 5-0 del Jimbee en el tercer partido de la semifinal del 'playoff' por el título. En el primer encuentro, la victoria también fue local, por 4-3. Fue el mismo resultado que se dio en la última cita en Liga regular. De momento, Duda siempre le ha ganado en casa a Josan, que sí pudo llevarse el triunfo en Murcia en esas semifinales. Ambos vencieron en la Copa del Rey. Ahora buscan hacerlo en el derbi.

Un gran ambiente con casi todas las entradas ya vendidas

Los entrenadores ya pueden pensar en el derbi. Ni Duda ni Josan González querían quitar el foco en sus inmediatos compromisos ligueros. Pero el momento ha llegado. Eso sí, los aficionados sí se han podido permitir mirar a varios sitios a la vez. Desde hace más de una semana, los seguidores del Jimbee Cartagena han tenido a su disposicion las entradas para el derbi de mañana. Unos 5.000 asientos que esperan ser ocupados. Y se va camino a ello. Los abonados meloneros podrán acceder con su carnet, mientras que la entrada general es de 10 euros y la infantil, de cinco. Las entradas ya estaban ayer muy cerca de agotarse y las que queden podrán adquirirse en la taquilla el día del partido, a un precio único de 10 euros.

Presencia charcutera

Por su parte, los aficonados charcuteros no han organizado viaje para esta ocasión. En su lugar, han comprado las entradas de manera independiente. En la última visita, en las semifinales del 'playoff' por el título, se desplazaron unos 200 seguidores de ElPozo Murcia.