La cartagenera Patricia Guillamón, a la concentración permanente de la selección

Patricia Guillamón (La Manga del Mar Menor, 17 años) vuela alto. La canterana del Algar Surmenor formará parte de la concentración permanente de la selección española de voley playa (actualmente en Lorca), continuando así con su enorme trayectoria y explotando un potencial que no ha dejado indiferente a nadie. Es una baja muy sensible para el equipo deSupeliga Femenina 2 del club cartagenero, pero a la vez significa que el trabajo que la entidad algareña está haciendo en sus bases sigue siendo sobresaliente.

Guillamón «dio sus primeros toques con nosotros siendo alevín en Carmelitas [colegio de La Unión], una pista donde se han formado tantísimas grandes jugadoras del club, como Isabel Barón, actualmente jugadora de Liga Iberdrola e internacional con España en varias ocasiones», destaca el club en una nota.

«La cartagenera fue campeona regional en todas las categorías y en todos los años que ha competido; 10º puesto en el CE Cadete de Canarias; 3ª en la Copa de España 2023; y 8º puesto en el último CE Juvenil. Sentimos mucho orgullo por nuestra canterana, pero sobre todo porque se marcha una chica de club y una jugadora comprometida, de la casa», asegura la presidenta del Algar Surmenor, Laura Angosto. La unionense le ha deseado todo lo mejor y asegura que no será un «adiós definitivo» al Algar Surmenor: «Esta siempre será su casa y su afición, la que te seguirá apoyando ahora en la arena», añadió Angosto.

Guillamón iba a ser una pieza importante este año en el equipo sénior, a pesar de que sigue siendo juvenil. De hecho, las dos últimas temporadas ha estado en la dinámica del conjunto de Superliga 2 femenina, pese a que el primero era todavía cadete y el segundo era juvenil. Su nivel es muy elevado y en la Federación lo han tenido claro: era el momento de incorporarla a la concentración permanente de la selección española. Ella siempre ha ido quemando etapas a toda mecha y lo sigue haciendo.

Patricia Guillamón recaló en el Algar Surmenor cuando era alevín, casi por casualidad. Pero se integró muy rápido y fue destacando en todas las categorías. Ha sido campeona regional con el Algar Surmenor en alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Este verano rindió de maravilla en los dos Nacionales de vóley playa en los que compitió, el de clubes y el de federaciones autonómicas. Y eso hizo que en septiembre se marchara para convertirse en jugadora de la selección a tiempo completo.

El Algar Surmenor ha hecho esta temporada una importante apuesta por su cantera, ya que el 50% de la plantilla de su equipo de Superliga 2 femenina está formado por chicas cadetes y juveniles que están en el club desde que eran alevines.

