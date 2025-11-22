Vanessa Sánchez, ante el primer gran reto de su vida La molinense, que lleva su deporte en los genes, debuta en el Mundial la próxima semana en Abu Dabi; seis combates la separan de medalla

Olga Lorente Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:05 | Actualizado 08:22h. Comenta Compartir

Pocas personas podrán decir en el futuro: «Yo representé a España en un Campeonato del Mundo con solo 21 años». La murciana Vanessa Sánchez Hernández está a las puertas de vivir la gran experiencia de su vida, la que será su primera cita internacional. Lo hará de la mano del kickboxing, un deporte quizá desconocido para el gran público pero que ella ama con locura porque lo lleva en la sangre y en los genes. «Yo nací con los guantes puestos. Mi primer año de vida lo pasé gateando en el gimnasio. Mi padre empezó en esto con 17 años y he crecido viéndolo entrenar y competir y ahora es él quien mira desde fuera», relata.

Su padre, Víctor Manuel Sánchez, se ha dedicado a esta disciplina toda la vida y es su entrenador en el Club Vicanam (en Molina de Segura). Todo apuntaba a que Vanessa seguiría sus pasos, aunque ni la genética ni la tradición familiar garantizan lo más importante: la pasión. Su propio hermano, criado en el mismo tatami, nunca se sintió atraído por este deporte. Ella, en cambio, lo tuvo claro desde pequeña: «Esto te tiene que gustar. A mí me llamó la atención desde siempre». Su madre, Ana María Hernández, es la presidenta de la Federación Murciana de Kickboxing y la única mujer que lidera una territorial de este deporte en España.

Vanessa hace ahora el viaje de su vida rumbo a Abu Dabi para disputar su primer Mundial, una cita que arranca el lunes y en la que no podrán estar viéndola competir –por primera vez- su familia, por el alto coste del viaje. Lograr el billete no fue sencillo, tuvo que superar una complicada fase de clasificación. Primero se llevó el Regional de Murcia, luego fue doble campeona de España y finalmente superó varias concentraciones para controlar sus entrenamientos, primero en Madrid y después en el CAR de Granada. La murciana pasó con nota todos los filtros de la Federación Española en los que decidieron quién viajaría a Emiratos Árabes. «Hasta el final nadie sabía si estaba dentro de la convocatoria o no. Tuvimos que entrenar cuatro días a la máxima intensidad. Cuando terminó el 'stage', nos dijeron quiénes iban y tuve la suerte de ser una de las elegidas», recuerda.

«En mi categoría, las mejores son una polaca y una checa, pero no me dan miedo. No me voy a dejar nada dentro», avisa

Los deportes minoritarios tienen el hándicap de la parcela económica y de si es viable dedicarte en cuerpo y alma a ellos o no. El caso del kickboxing es complicado, por eso Vanessa Sánchez está preparándose las oposiciones de policía e intenta cuadrar horarios para llegar a sus dos pasiones. Su rutina diaria en época de competición es un ejercicio de disciplina. Se levanta entre las seis y media y las siete para hacer cardio (correr y series de cambios de ritmo); a mediodía llegan los ejercicios de fuerza (pesas, flexiones, sentadillas y saltos) y por la tarde, el entrenamiento técnico.

Encontrar rivales contra los que competir no siempre es fácil. Por eso, en su preparación juega un papel fundamental un compañero de club –Rami Assouli Bouzidi– que, aunque más joven, se ha convertido en un reto constante: «Es muy rápido y explosivo. Me pone muy nerviosa porque no se para, pero eso me viene genial. Ahora a nivel internacional el nivel es así, destaca mucho la rapidez», cuenta.

Su equipo personal lo cierran, por supuesto, su padre y José Francisco López Soto, subcampeón y campeón del mundo, respectivamente, figuras clave en su crecimiento. «Su experiencia me ayuda muchísimo. Tenerlos conmigo es una suerte», añade.

Ahora le toca poner en práctica todo lo aprendido en Abu Dabi. Aunque será su primer campeonato internacional, Vanessa no irá a ciegas. Ha estudiado vídeos, especialmente de las deportistas más fuertes del mundo: «En mi categoría destacan una polaca y una checa. Son las mejores, pero tampoco me dan tanto miedo. Al final mi objetivo y mi plan es ir a hacer mi trabajo, darlo todo y no dejarme nada dentro».

Segura de sí misma

Estas rivales la esperan en un cuadro en el que podría hacer hasta doce combates en una semana, seis por cada modalidad (ella participará en dos, 'light contact', en la que la pelea dura hasta que el árbitro da orden de alto y en la que los golpes son controlados sin la búsqueda del nocaut, y 'kick light', en la que se permiten patadas bajas). «Sé que va a ser duro, pero estoy preparada. En el último Campeonato de España tuve cuatro o cinco combates el mismo día. Puedo hacerlo», argumenta.

La parte emocional será quizás la más desafiante para ella. Viajará sola, sin su familia, porque el coste es elevado: «Mi padre es mi entrenador, mi pilar, somos uña y carne en esto. Pero no puede venir, ni ponerse en mi esquina». Aun así, sabe que estarán detrás de la pantalla. «Se pueden ver los combates por streaming. Para mi padre sería un sueño verme ganar un Mundial. Sería como un regalo para él», afirma emocionada. No es solo una cuestión simbólica: es también la conclusión de una carrera deportiva construida entre ambos desde que ella era una niña. El orgullo se mezcla con el vértigo de la distancia, pero también con la motivación.

Romper clichés

Como mujer joven en un deporte de contacto, Vanessa ha tenido que escuchar comentarios sobre la supuesta falta de feminidad del kickboxing. Su respuesta es clara: «Ningún deporte tiene género. Yo soy muy femenina fuera del tatami. Que me guste pegarme no me hace menos femenina que a otra persona que le guste el ajedrez». Así de claro.

No lo dice desde la reivindicación amarga, sino desde la naturalidad de quien sabe quién es y qué quiere. Además, insiste en algo que sorprende a quien no conoce este mundo: «Las personas que practicamos este deporte somos las menos agresivas. Evitamos los problemas a toda costa. Yo no busco peleas en la calle, jamás». Ahora quiere encontrar el primer gran éxito. Por ella. Por los suyos.

Reporta un error