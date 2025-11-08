La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La atleta Toñi Ruipérez posa con la medalla de oro lograda en el Europeo Máster 65 de Madeira. A. Molina / AGM
Atleta

Toñi Ruipérez: «Este último oro sabe a gloria; mi lema es claro: más zapatillas y menos pastillas»

«Empecé a correr en 2026 por mi marido y quedé fascinada», dice la reciente campeona de Europa Máster 65 de campo a través con España

Olga Lorente

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:30

Comenta

Existen deportistas cuyos logros no siempre copan portadas ni tienen los focos encima. La atleta Toñi Ruipérez (Alcantarilla, 68 años) es un claro ejemplo de ... que pese a no ser una figura mediática, su trayectoria es una gran muestra de constancia, pasión y compromiso con el deporte. Acaba de regresar de Madeira (Portugal) con la medalla de oro colgada en su cuello como miembro de la delegación española en el Campeonato de Europa Máster 65 de campo a través por equipos.

