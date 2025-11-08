Toñi Ruipérez: «Este último oro sabe a gloria; mi lema es claro: más zapatillas y menos pastillas»

Existen deportistas cuyos logros no siempre copan portadas ni tienen los focos encima. La atleta Toñi Ruipérez (Alcantarilla, 68 años) es un claro ejemplo de ... que pese a no ser una figura mediática, su trayectoria es una gran muestra de constancia, pasión y compromiso con el deporte. Acaba de regresar de Madeira (Portugal) con la medalla de oro colgada en su cuello como miembro de la delegación española en el Campeonato de Europa Máster 65 de campo a través por equipos.

-¿A qué sabe este oro?

-A gloria. Estoy contentísima y orgullosa del papel que hemos hecho desde España para proclamarnos campeonas de Europa. Incluso a nosotras mismas nos ha sorprendido el resultado, no esperábamos colgarnos la medalla de oro y por eso se disfruta muchísimo más. Ya tengo todas las medallas posibles en Europeos porque en otras ediciones conseguimos la plata y el bronce.

-¿Cómo se preparan estas pruebas? ¿Conocían el terreno?

-Para nada, llegamos un día antes de la competición -además, después de un viaje muy largo desde Alicante con escalas en Madrid y en Oporto- y es entonces cuando inspeccionamos el recorrido de la prueba. Era un circuito complicado, con muchas cuestas. No fue nada sencillo, por eso valoro tanto lo que hemos logrado.

-Además de esta medalla, usted fue décima (con un tiempo de 1:05:22) en la categoría F65 y octava en los 400 metros lisos. ¿Está contenta con el resultado?

-Estoy muy satisfecha. Es cierto que la modalidad que más me gusta y en la que más cómoda me siento es el cross, pero yo me apunto a todas porque me encanta competir. Tengo la suerte de tener siempre a mi lado a mi marido Antonio, que siempre apoya todos mis retos y eso me da confianza para afrontarlos.

-¿De dónde saca la energía para participar en tres pruebas tan exigentes?

-Yo soy muy enérgica, no puedo estar parada. A mí el deporte me da la vida, cuando no lo practico no me siento completa. El atletismo ha contribuido a que mi calidad de vida sea muchísimo mejor; desde que lo practico no me pongo enferma ni necesito tomar ninguna medicación. Mi lema es: Más zapatillas y menos pastillas.

-¿Cómo es la preparación de un atleta de categoría Máster?

-Entreno con una compañera tres días a la semana; somos bastante constantes y metódicas. Pertenecemos al club UCAM Alcantarilla y con él participamos en la Liga de Murcia. En cuanto a nuestras rutinas, entrenamos los martes y los jueves en el polideportivo y los fines de semana solemos hacer tiradas largas.

-Aunque representa a España en las citas internacionales, los trámites siempre corren a cargo de cada participante. ¿Es difícil realizarlo uno mismo todo?

-Es costoso económicamente. La Federación no nos paga nada, nos dio la equipación hace cinco años y corro con ella desde entonces. Los vuelos, los hoteles y las dietas las pagamos los corredores. Por ejemplo, en esta última de Madeira fui acompañada de mi marido y estuvimos seis días en Portugal. Nos volvimos un día antes de la entrega de medallas porque ya no podíamos alargar más el viaje, a veces cuesta cuadrar presupuesto. Es cierto que para nosotros es el dinero mejor invertido porque considero que correr y competir para mí es salud, pero no se puede estar en todas. He tenido que posar sola con la medalla porque me volví antes.

-¿Y cómo son los días posteriores a participar en pruebas como esta última de Portugal? ¿Le repercute mucho desgaste?

-Cuesta recuperarse unos días. Suelo ir a un fisio las jornadas posteriores para ayudarme a descargar las piernas. Este fin de semana había una competición en la que me hubiese encantado participar, pero es mejor descansar.

-¿Cómo y cuándo empezó su amor por el deporte?

-Llevo poco tiempo familiarizada con el deporte. Empecé en 2016 gracias a mi marido, Antonio Riquelme, ya que él ha sido corredor toda la vida. Un día me animó a salir a entrenar con él y quedé fascinada y enamorada del atletismo, hasta hoy. Ojalá hubiese empezado antes.

-¿La Región de Murcia cuenta con buenos calendarios y pruebas para la categoría Máster?

-Sí. Existe una liga murciana en la que cada fin de semana corremos por las pedanías de la ciudad que a mí me encanta. Lo que más me gusta es competir en pruebas internacionales. Ya he participado en cuatro Nacionales y son muy divertidos.

-¿Próximos retos?

-Estoy preparándome la media maratón de Murcia. Será durísima, pero creo que puedo hacerlo. Estoy muy motivada.