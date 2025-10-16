La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlota Prendes, con las dos medallas que ha ganado en Serbia.

Carlota Prendes, con las dos medallas que ha ganado en Serbia.

La cartagenera Carlota Prendes hace historia con un doble oro mundial en Lucha Grappling

Revalida en Serbia sus títulos en las modalidades sin kimono y con kimono y amplía un palmarés cada vez más impresionante

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:03

Comenta

La luchadora cartagenera Carlota Prendes, de 24 años, ha vuelto a brillar en el panorama internacional al conseguir dos medallas de oro en los ... Campeonatos del Mundo de Lucha Grappling, celebrados en Novi Sad (Serbia). Prendes se impuso en la categoría de 53 kg tanto en Grappling (sin kimono) como en Grappling Gi (con kimono), revalidando así su título mundial y confirmándose como una de las grandes referencias internacionales del deporte español. En los grandes eventos, además, es una luchadora que se crece, no siente la presión y suele confirmar su favoritismo con éxitos de esta envergadura.

