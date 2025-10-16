La cartagenera Carlota Prendes hace historia con un doble oro mundial en Lucha Grappling

La luchadora cartagenera Carlota Prendes, de 24 años, ha vuelto a brillar en el panorama internacional al conseguir dos medallas de oro en los ... Campeonatos del Mundo de Lucha Grappling, celebrados en Novi Sad (Serbia). Prendes se impuso en la categoría de 53 kg tanto en Grappling (sin kimono) como en Grappling Gi (con kimono), revalidando así su título mundial y confirmándose como una de las grandes referencias internacionales del deporte español. En los grandes eventos, además, es una luchadora que se crece, no siente la presión y suele confirmar su favoritismo con éxitos de esta envergadura.

En la final de la modalidad No-Gi (sin kimono), Prendes dominó de principio a fin a la ucraniana Viktoriia Isaieva, venciéndola por sumisión en apenas un minuto y 56 segundos. La luchadora nacida en Cartagena controló desde el inicio, consiguió dos puntos por derribo y finalizó el combate con una estrangulación que obligó a su rival a rendirse. Con esta victoria, Prendes, que reside en Madrid, se consolida como bicampeona del mundo consecutiva y reafirma su dominio técnico en ambas disciplinas. No tiene rival en grappling.

«Ha sido un campeonato muy exigente, pero he llegado en un gran momento físico y mental. Estoy muy feliz de representar a Cartagena y a España desde lo más alto del podio», declaró la luchadora tras su triunfo en tierras balcánicas.

Formada en los tatamis de su ciudad natal, Prendes ha sido una pionera del grappling español, destacando también en otras disciplinas como sambo, jiu-jitsu brasileño y Libre olímpica. Su trayectoria está marcada por la constancia, el sacrificio y una impresionante capacidad técnica que le ha permitido conquistar títulos nacionales e internacionales.

Al Mundial de Sambo

En los últimos meses, la deportista sumó también el título de campeona Europa en la modalidad de sambo (50 kg) y anunció su participación en el próximo Campeonato Mundial de Sambo en Kyrgyzstan, donde buscará ampliar su colección de medallas. Carlota Prendes ha ganado campeonatos de España, de Europa y del Mundo en las distintas modalidades de combate que comprenden este tipo de práctica, convirtiéndose en una de las referentes internacionales sobre el tatami.

Lo curioso de su caso es que ella empezó practicando ballet con seis años, pero pronto fue consciente de que no era lo suyo y lo cambió por el judo, deporte que practicaba su hermano y que controlaba su padre. Su vida dio un giro de 180 grados totalmente inesperado. Fue precisamente su progenitor, que era entrenador, quien le animó a practicar JiuJitsu brasileño (una disciplina que se combate cuerpo a cuerpo en el suelo y que consiste en someter al rival mediante derribos, luxaciones o inmovilizaciones). Desde entonces se dedica en cuerpo y alma a ello, desde que se despierta hasta que se acuesta. Es su vida y su pasión.

Le cuesta un mundo ir a los campeonatos, ya que no tiene patrocinadores ni prácticamente ayuda de nadie. De hecho, se apoya en donaciones de particulares y en una beca para seguir compitiendo a estos niveles. Llegó a pedir apoyo en televisión, cuando fue entrevistada en 'La Resistencia' de Movistar+ por David Broncano. Y, pese a los obstáculos, Carlota Prendes no para de dar alegrías al deporte español.