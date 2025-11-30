La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Claudia León, con su tabla de kitesurf, en la playa de Las Salinas de Los Alcázares. Vicente Vicéns / AGM

La alcazareña Claudia León, subcampeona mundial de kitesurf tras ocho meses lesionada: «Fue mágico»

«Conseguir en Brasil el mejor resultado de mi vida es una sensación que no sé describir con palabras»

Olga Lorente

Murcia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

La regatista Claudia León (Los Alcázares, 24 años) acaba de proclamarse subcampeona del mundo de kitesurf en Brasil, un país en el que había sufrido ... varias lesiones. Llegaba a la cita dejando atrás una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla y por eso esta medalla ha sido tan especial. Hoy analiza en LA VERDAD cómo ha vivido todo este proceso, tanto mental como físicamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

