La alcazareña Claudia León, subcampeona mundial de kitesurf tras ocho meses lesionada: «Fue mágico»

La regatista Claudia León (Los Alcázares, 24 años) acaba de proclamarse subcampeona del mundo de kitesurf en Brasil, un país en el que había sufrido ... varias lesiones. Llegaba a la cita dejando atrás una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla y por eso esta medalla ha sido tan especial. Hoy analiza en LA VERDAD cómo ha vivido todo este proceso, tanto mental como físicamente.

–Subcampeona del mundo en Laguna Taíba, uno de los escenarios más emblemáticos de su deporte. ¿Cómo se siente?

–Ha sido muy emocionante. Vuelvo de una grave lesión y solo había podido competir un par de veces desde entonces. Ver todo el trabajo reflejado en esta plata mundial me hace muy feliz, sobre todo habiéndolo logrado tan poco tiempo después de lo que me sucedió.

–Entonces, ¿sabe diferente viniendo de una rotura de ligamento cruzado de su rodilla?

–Sí, totalmente. Nunca había sido subcampeona del mundo en élite, solo había sido campeona del mundo júnior varias veces. La sensación es completamente distinta. Todavía hoy, diez después de de subirme al podio, me cuesta encontrar palabras para describir cómo me siento. Fue mágico.

–Al ser su primera medalla en la élite, ¿lo considera el mayor éxito de tu carrera?

–Sí. Cuando me lesioné estaba segunda en el ránking, a solo dos pruebas de terminar el Tour Mundial 2023. Me rompí en una semifinal en Brasil, así que este segundo puesto tiene mucha importancia porque siento que me he redimido de todo eso. Aun así, pude conservar parte del ránking y terminé tercera del mundo ese año. Y ahora he sido segunda.

–¿Pudo acompañarla su familia esta vez en Brasil?

–No. Fue un viaje muy corto. Mi padre me preguntó si quería que viniera, pero preferí que no, para estar más concentrada. El año que viene espero ir acompañada.

–¿Cómo vivió los días previos, pensaba en la medalla?

–Fueron días complicados, necesité hablar mucho con mi psicóloga. Había tenido varias lesiones en Brasil, antes y durante competiciones y, por eso, me daba miedo viajar allí. No tenía antecedentes de una buena competición en ese país. Además, este año he tenido dos eventos muy importantes separados solo por una semana: primero Abu Dhabi y diez días después, Brasil. Sentía que llegaba un poco verde y con demasiado jet lag.

–¿Cómo ha sido ese proceso, tanto a nivel físico como metal para volver tan fuerte después de una lesión tan grave?

–Muy duro. Estuve entre ocho y ocho meses y medio sin poder volver al agua. Además pasé tres o cuatro meses viajando porque mi pareja es de Argentina y los viajes largos me empeoraban la rodilla. Luego nos mudamos a Brasil por una oportunidad laboral. Vivía frente al mar pero sin poder meterme al agua y eso fue durísimo. He trabajado mucho con mi psicóloga, Czarina Fagiano.

Ampliar Claudia León posa con su tabla y su trofeo de subcampeona mundial en la playa de Las Salinas de Los Alcázares, esta semana. VICENTE VICÉNS / AGM

–¿De quién se acuerda una cuando sube a un podio mundial después de lo que ha sufrido?

–De mucha gente. Lloré al salir del agua. En nuestro formato de competición sabes tu puntuación en el momento, así que salí del mar sabiendo que era subcampeona del mundo. Fue un alivio enorme después de tanta tensión, lesiones y obstáculos, incluidas tendinitis en ambos codos este año. Al relajarme me vinieron todas las emociones. Me acordé de mi familia, de mi pareja y de mi psicóloga. De hecho, lo primero que hice fue llamarla para agradecerle su apoyo.

–¿Cómo llegó el kitesurf a su vida?

–Nací al lado del mar y siempre estuve rodeada de deporte gracias a mi familia. El amor por el mar también lo heredé de mis padres, que se mudaron a Los Alcázares para vivir cerca de la playa. Empecé a nadar con cuatro años y desde el primer día me encantó. Siempre tuve una conexión muy natural con el agua.

–¿Vivir cerca del mar influye en su personalidad?

–Sí, creo que limpia mucho la mente. Aunque parezco tranquila, soy bastante ansiosa por dentro, por eso empecé pronto con psicólogos. El mar me ayuda muchísimo: entro al agua y me olvido de todo... hasta de comer a veces (risas). Te mantiene con los pies en la tierra.

–¿Cómo es su rutina de entrenamientos?

–Vivo en Los Alcázares. Estuve una temporada en Brasil, pero ya volví. El Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos me abrió las puertas para fisioterapia, apoyo nutricional y psicológico, aunque no vivo en la residencia. Hago gimnasio, trabajo físico y mi pareja es también mi entrenadora. Navego siempre que el viento lo permite.

–Tras la exigencia física de este Mundial en Brasil , ¿cuándo volverá a entrenar?

–Ya lo he hecho, quise descansar pero al día siguiente ya estaba pensando en el objetivo de ganar el año que viene. Fue una exigencia intensa pero breve, así que descansé dos días de navegación y luego volví al agua aprovechando que seguía en Brasil. Allí di algunas clases avanzadas para recuperar algo de dinero también.

–¿Afecta el clima para entrenar?

–Sí. Con frío entrenamos con neopreno, que cambia el rendimiento y exige más calentamiento. A veces buscamos climas más cálidos, pero este año, tras la lesión, preferí quedarme en casa, entrenar fuera del agua y recuperarme económicamente. Los premios ayudan, pero no son suficientes.

–¿Se puede vivir de este deporte?

–Es muy difícil. El problema es que ni siquiera sabemos el calendario de competición. Termina el año y seguimos sin fechas. Eso dificulta hacerte un organigrama de entrenamientos y gastos. El freestyle no atraviesa su mejor momento y cuesta encontrar patrocinadores. El tour prioriza otras modalidades con más visibilidad, así que organizar una pretemporada es complicadísimo. Tengo la suerte de contar a mi lado con Duotone Kiteboarding como patrocinador principal.

–¿Estudia o trabaja?

–Sí, estudio un grado superior de acondicionamiento físico, online, con exámenes anuales en Madrid, lo que me permite viajar. También doy clases de perfeccionamiento y maniobras de kite para ahorrar. Y al final de temporada puedo vender el material que me da mi marca, Duotone, que es como mi sueldo en material.

–¿Recibe ayudas o becas?

–Sí, el Gobierno regional me da becas por resultados nacionales e internacionales. Y el CSD ofrece apoyo a deportistas mujeres que estudian, lo que me permite pagar los estudios. Pero siendo un deporte que compite en todo el mundo, de Abu Dabi a Brasil o China, es complicado mantenerlo. Los viajes de entrenamientos salen de mi bolsillo; la marca me cubre vuelos y alojamiento solo en competiciones.