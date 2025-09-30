Yiyi, la 'mujer gol' del Alhama por la que pasa la salvación

Fernando Perals Martes, 30 de septiembre 2025, 23:14 Comenta Compartir

La salvación del Alhama femenino en la Liga F pasa por las botas de Yaiza Relea, 'Yiyi', la delantera madrileña que llegó este verano a las filas del cuadro alhameño procedente del Osasuna. La atacante, que la semana que viene cumple 28 años, ya ha gozado de un gran partido con la camiseta de su nuevo equipo. Fue el sábado, en el mítico estadio de Las Gaunas, donde la futbolista marcó dos goles en la victoria del Alhama ante el DUX Logroño, uno de ellos de bella factura con una preciosa volea desde fuera del área y otro con un gran testarazo de cabeza, y fue trascendental para conseguir el primer triunfo del club en su regreso a la máxima categoría.

Es el primer doblete de una delantera centro que ha aterrizado en el club del José Kubala -este año del Artés Carrasco- con la tarea de ser la 'mujer gol' del equipo, una figura crucial en la pelea por la permanencia. Y justo eso es lo que mejor sabe hacer la madrileña, perforar las metas rivales.

Explosión en Pamplona

Yiyi fichó por el Alhama el pasado 1 de julio y abandonó Osasuna, equipo en el que fue la máxima goleadora en Primera Federación, segundo escalón del fútbol femenino español, categoría que este verano abandonó el Alhama. 12 dianas logró Yaiza Relea en Segunda, cifras más que atractivas que le valieron para dar el salto a Primera de la mano del cuadro azulón.

Criada en la cantera del Rayo Vallecano, su primera experiencia en un primer equipo fue en el Real Betis con solo 19 años. Tras tres temporadas de verdiblanca, en la que compitió en Primera División [entonces Liga Iberdrola] fichó por el Espanyol, después por el Fundación Albacete, Pozuelo, Femarguin y AEM Lleida antes de recalar en el Osasuna.

Fue en Pamplona donde cuajó dos temporadas brillantes, sobre todo la segunda, y se destapó como una gran goleadora, lo que le hizo entrar en el radar del club alhameño, que no dudó en llevarla de nuevo a la élite.

Ahora, tras cinco encuentros defendiendo la camiseta azulona, siempre como titular, Yiyi ya sabe lo que es marcar de nuevo en la élite y ha empezado a hacer el trabajo que se le ha encomendado en su nuevo equipo: coleccionar goles que acerquen al Alhama a la salvación.

Carla Castiñeyras, al Mundial sub-17 con la selección española

La cartagenera Carla Castiñeyras está viviendo un momento muy dulce en una carrera deportiva que acaba de echar a andar. La defensa del Alhama, que cumple 17 años el próximo 23 de octubre, ha sido convocada por la selección española sub-17 para el Mundial que comienza el 17 de octubre en Marruecos.

Tras debutar con 16 años en la máxima categoría del fútbol femenino español, la polivalente zaguera del equipo azulón continúa creciendo también a nivel internacional y disputará su primera Copa del Mundo con los colores del combinado nacional que dirige la entrenadora Milagros Martínez.

Pocos lugares parecen más bonitos para celebrar un 17 cumpleaños que un Mundial y eso es lo que va a hacer la jugadora cartagenera. Ya sea de defensa central o lateral en cualquiera de los dos lados, Carla Castiñeyras participará por primera vez en su vida en un torneo internacional.

