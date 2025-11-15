La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Violeta Quiles, esta semana en un entrenamiento. REAL SOCIEDAD

Violeta Quiles: «Las futbolistas del futuro crecerán con los referentes que yo no tuve»

«Los primeros días después de romperme el cruzado por segunda vez fueron durísimos. Son momentos difíciles de aceptar y asumir»

Olga Lorente

Murcia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:40

Cuando un deportista sufre una lesión grave, las emociones y las sensaciones que experimenta suelen ser intensas y complejas. Su estado anímico se convierte en ... un volcán a punto de explotar. No sólo se trata del dolor físico, sino que también supone un impacto emocional y psicológico profundo. Violeta Quiles (Cartagena, 26 años) se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el pasado mes de febrero, en un entrenamiento con la Real Sociedad. Es la segunda vez que sufre esta grave lesión. Hoy atiende a LA VERDAD para contar cómo afronta la recta final de su recuperación una futbolista que quiere seguir en la élite del fútbol español, a pesar de este doble (y duro) mazazo.

