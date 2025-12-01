Silvia Lloris: «Quiero debutar con la absoluta y ganar el Mundial o una Champions»

Silvia Lloris (El Palmar, 21 años) se fue de casa con solo 16 para cumplir su sueño en el fútbol profesional y hoy es una ... de las jugadoras de referencia en el Atlético de Madrid. Tras cuatro temporadas de enorme crecimiento en el Levante, la jugadora murciana está brillando en la zaga colchonera, tanto en la Liga como en la Champions League. Sigue madurando como futbolista y no tiene techo. En esta entrevista analiza para LA VERDAD el momento en el que se encuentra ahora.

–Recientemente, ha sido galardonada con el Premio a Deportista del Presente por el Ayuntamiento de Murcia. ¿Cómo se recibe que se acuerden de una viviendo fuera de su ciudad desde hace un lustro?

–La Región de Murcia siempre se acuerda mucho de mí y eso me llena de orgullo. Mi madre siempre me llama para decirme: 'Silvia, el concejal', 'Silvia, el presidente'... Para mí es muy importante y gratificante que me tengan presente. A todo el mundo le cuento que soy de Murcia, me hace muy feliz que siempre cuenten conmigo cuando hay algún premio o alguna gala. Y, concretamente, soy de El Palmar, del mismo pueblo que Carlos Alcaraz.

–¿Cómo le está yendo en este arranque de temporada en el Atlético de Madrid?

–Es una temporada diferente porque llevábamos varios años sin competir en la Champions y por fin, lo conseguimos. Hay muchos partidos, pero es lo que queríamos, así que estamos muy contentas. Estamos luchando en Champions y en Liga, y creo que el equipo está muy bien, con mucha ilusión.

–¿Cómo están llevando, después de tantos años, esa doble competición?

–Ahora nos centramos más en recuperar, analizar al rival y jugar. No da tiempo a mucho más. Hay muchos viajes y muchos partidos, pero es lo que queríamos y lo que nos costó conseguir. Ahora toca disfrutarlo y competir hasta el final.

– ¿Qué le parece el nivel de la Champions y qué significa para usted jugarla?

–Es algo mágico. Se nota muchísimo que son equipos de diferentes países y estilos. En España se juega más a un mismo modelo, pero en Champions te encuentras planteamientos diferentes y es bonito trabajarlos y analizarlos. Competir contra equipos de tanto nivel te hace mejor.

–¿Qué equipos ve favoritos, dejando aparte a los españoles?

–Aún es pronto. Los ingleses están apostando fuerte: el Arsenal ganó la Champions el año pasado, el Chelsea tiene un buen equipo. El Lyon lleva años demostrando su nivel. Y para mí el Barça es el mejor equipo del mundo, aunque el año pasado ya se le complicó con el Arsenal. Cada año está más disputada la Champions.

–¿Qué objetivos se marcan desde el Atlético este curso?

–Más que objetivos concretos, queremos competir a buen nivel. Somos un equipo joven y muchas jugamos por primera vez la Champions. Queremos pelear cada encuentro, disfrutarlo y ojalá entrar en el 'playoff' para jugar más partidos, que es lo que nos hará mejores.

–A nivel individual, ¿cómo ha arrancado el curso?

–Contenta. Estoy ayudando al equipo en todo lo que puedo, incluso jugando a veces como lateral. Lo importante es estar disponible para el entrenador. Jugar muchos partidos era lo que quería y lo estoy haciendo.

–Solo tiene 21 años. ¿Siente que puede ser la temporada del sato definitivo en cuanto a madurez?

–No tengo esa presión. Estoy disfrutando, entrenando bien y jugando Champions, que era un sueño que en el Levante peleamos muchos años. Estoy centrada en el presente.

–Debutó en Primera División con el Levante 16 años. ¿Cómo vivió esa responsabilidad y qué queda de esa Silvia Lloris?

–Todo. El Levante fue el club al que llegué siendo una niña y me lo dio todo: madurez, formación y mi primera experiencia fuera de casa. Esa Silvia siempre va conmigo.

–Antes de eso, comenzó en El Palmar jugando en equipos mixtos. ¿Influyó algo eso a la hora de formarle como futbolista?

–Fue muy importante. Siempre lo recomiendo porque te hace aprender mucho y desarrollarte. Yo incluso iba a la selección española y seguía jugando con los chicos de mi pueblo. Me formó muchísimo como jugadora.

–Y en 2024 dio un pasito más y firmó por el Atlético, un club más exigente. ¿Cómo fue la adaptación al club colchonero?

–El Atleti siempre apostó por mí. Es un club muy grande y estoy feliz de formar parte de él. Este año estoy teniendo más importancia en el equipo y me siento orgullosa de haber vuelto a Champions con el club.

–En cuanto a la selección española, usted ha sido importante en los títulos conseguidos en categorías inferiores y ya ha ido convocada con la absoluta. ¿La ve más cerca ahora que está en el Atlético de Madrid y quizá tengas más visibilidad?

–La selección está ahí, pero estoy centrada en mi club. España tiene a las mejores jugadoras del mundo y la competencia es máxima. No tengo prisa; soy joven. Ojalá algún día pueda estar ahí.

–Incluso le puede decir a Sonia Bermúdez que la puede convocar como portera porque le tocó ponerse los guantes durante casi 40 minutos en un partido del curso pasado. ¿Cómo lo recuerda?

–Sí, fue una locura, media hora bajo palos. Lo haces por ayudar, pero cuando ves a alguien chutar da respeto y, estando debajo, la portería es enorme. Mi equipo me ayudó mucho, casi no dejaron que me tiraran. Ganamos el partido y dejé la portería a cero, que es lo importante.

–Ha vivido desde dentro el boom del fútbol femenino. ¿Cómo lo valora?

–Hemos avanzado muchísimo. Yo estoy viviendo la parte bonita, pero he escuchado historias de compañeras que lo tuvieron muy difícil. Aún queda mucho por mejorar, pero vamos por buen camino. La generación joven viene fuerte.

–¿Cuál es su sueño como futbolista?

–A corto plazo, debutar con la selección absoluta. Y después, me encantaría ganar una Champions o un Mundial. Creo que es todo lo que sueña cualquier futbolista.

–¿Cómo ve el crecimiento del fútbol femenino en la Región de Murcia? Usted, en el Atlético; Eva Navarro en el Real Madrid; Violeta Quiles, en la Real Sociedad y Daniela Arques, en el Sporting de Portugal. No está mal...

–Ha avanzado muchísimo. La Región está apostando más por el femenino. El Alhama está en Primera y hay muchas murcianas jugando fuera. Cada vez que me cruzo a una murciana es como estar en casa. Ojalá salgan muchas más.

–¿Qué supone para usted volver a jugar en Murcia, aunque sea como visitante?

–Será especial. Toda mi familia y amigos pueden venir. El último partido antes de Navidad lo jugamos allí, el 21 de diciembre en el Artés Carrasco de Lorca. Mi abuela ya lo tiene apuntado.

–No tuvo referentes femeninos cuando empezó a jugar. ¿Qué le diría a las niñas que comienzan ahora?

–Que disfruten, es cierto que yo no los tuve pero cuando empecé a vivir el fútbol desde dentro siempre me fijé en Laia Alexandri. Es un espejo en el que siempre me miré. A las nuevas generaciones les diría que aprendan de todos sus entrenadores y de sus equipos, que sean esponjas, que cojan lo positivo de cada persona. Que disfruten del fútbol, que los sueños se cumplen y que el fútbol femenino está avanzando. Que luchen cada día, pero sobre todo, que jueguen y disfruten.