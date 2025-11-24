La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Astrid pugna con Arola en el partido de ayer. Alhama ElPozo
Liga F

La Real Sociedad no da ninguna opción a un inofensivo Alhama

Las donostiarras fueron mejores y, además, castigaron los graves errores defensivos de las de Jovi García

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El Alhama ElPozo no estuvo a la altura del rival que sabía que se iba a encontrar en Zubieta. Visitaba a un combinado asentado en los puestos de arriba, aguantándole el pulso al Barça, al que fueron capaces de derrotar a principios de mes. Con esas credenciales acogían a las murcianas, que están atoradas en un laberinto oscuro, en el que cada intento de encontrar la salida supone un nuevo tropezón en forma de derrota.

Real Sociedad

Estensoro, Emma (Edna, 58), Aparicio, Florentino, Moraza, Cahynova (Uria, 86), Paula, Eizagirre (Aiara, 58), Lavogez (Guridi, 74), Pardo y Marcos (Arola, 58).

3

-

1

Alhama

De Toro, Zumárraga (Santamaría, 86), Quintero, Correa (Judith, 46), Astrid, Belén, Ana, Encarni (Estefa, 74), Yiyi (Kuki, 74), Pinel y Mariana (Marta, 59).

  • Goles: 1-0, Emma (min.10). 2-0, Eizagirre(32). 2-1, Judith(55). 3-1,Edna (63).

  • Árbitro Elisabeth Calvo. Amarillas a Eizagirre, Lavogez, Judith y Quintero.

Las locales fueron superiores desde el inicio, acechando sin piedad la guarida de Elena De Toro, la mejor de las alhameñas. Y es que Emma, en el minuto 10, ya consiguió perforar las redes al recoger un balón muerto en el área. A esto le siguió un penalti de Correa, que Nerea Izaguirre mandó a las nubes. Perdonó una vez, pero la segunda vez que le hicieron un regalo fue para adentro. Quintero desafió a Pardo en el área y la ariete le robó la cartera para que, ahora sí, la capitana donostiarra se desquitase de su error desde el punto de penalti.

Poco después del descanso, Judith Caravaca recortó distancias cabeceando un centro a balón parado de Astrid. Un tanto que no hizo mejorar su puesta en escena, pero sí que el míster local sacase a Edna, su 'killer', que le había dado descanso, y a los cuatro minutos de entrar transformó una pena máxima por una mano de Zumárraga. Una ventaja que mantuvieron a la perfección hasta el final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  4. 4

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  5. 5

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  6. 6

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  8. 8 Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Real Sociedad no da ninguna opción a un inofensivo Alhama

La Real Sociedad no da ninguna opción a un inofensivo Alhama