La Real Sociedad no da ninguna opción a un inofensivo Alhama

El Alhama ElPozo no estuvo a la altura del rival que sabía que se iba a encontrar en Zubieta. Visitaba a un combinado asentado en los puestos de arriba, aguantándole el pulso al Barça, al que fueron capaces de derrotar a principios de mes. Con esas credenciales acogían a las murcianas, que están atoradas en un laberinto oscuro, en el que cada intento de encontrar la salida supone un nuevo tropezón en forma de derrota.

Real Sociedad Estensoro, Emma (Edna, 58), Aparicio, Florentino, Moraza, Cahynova (Uria, 86), Paula, Eizagirre (Aiara, 58), Lavogez (Guridi, 74), Pardo y Marcos (Arola, 58). 3 - 1 Alhama De Toro, Zumárraga (Santamaría, 86), Quintero, Correa (Judith, 46), Astrid, Belén, Ana, Encarni (Estefa, 74), Yiyi (Kuki, 74), Pinel y Mariana (Marta, 59). Goles: 1-0, Emma (min.10). 2-0, Eizagirre(32). 2-1, Judith(55). 3-1,Edna (63).

Árbitro Elisabeth Calvo. Amarillas a Eizagirre, Lavogez, Judith y Quintero.

Las locales fueron superiores desde el inicio, acechando sin piedad la guarida de Elena De Toro, la mejor de las alhameñas. Y es que Emma, en el minuto 10, ya consiguió perforar las redes al recoger un balón muerto en el área. A esto le siguió un penalti de Correa, que Nerea Izaguirre mandó a las nubes. Perdonó una vez, pero la segunda vez que le hicieron un regalo fue para adentro. Quintero desafió a Pardo en el área y la ariete le robó la cartera para que, ahora sí, la capitana donostiarra se desquitase de su error desde el punto de penalti.

Poco después del descanso, Judith Caravaca recortó distancias cabeceando un centro a balón parado de Astrid. Un tanto que no hizo mejorar su puesta en escena, pero sí que el míster local sacase a Edna, su 'killer', que le había dado descanso, y a los cuatro minutos de entrar transformó una pena máxima por una mano de Zumárraga. Una ventaja que mantuvieron a la perfección hasta el final.

