La murciana Eva Navarro supera a Encarni en el duelo de este sábado. EP
Liga Femenina

Esfuerzo en balde para el Alhama, que cae ante un Real Madrid muy superior

Las de Jovi García no pueden con un 'gigante' de la categoría y se acercan a los puestos de descenso tras dos derrotas consecutivas

Fernando Perals

Fernando Perals

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:40

El Alhama se vació este sábado en su visita al Real Madrid para regresar de vacío tras perder 5-0 en el Alfredo Di Stéfano. ... Las de Jovi García vivieron prácticamente los 90 minutos de partido en campo propio, a merced del equipo blanco, muy superior en todas las facetas del juego. El rival no era de la misma 'liga' que las murcianas, que deben olvidarse cuanto antes de las derrotas en tierras madrileñas ante el Atlético y el Real Madrid para afrontar lo que viene con la mente lo más limpia posible. La permanencia hay que ganarla, sobre todo, en otros campos.

