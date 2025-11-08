Esfuerzo en balde para el Alhama, que cae ante un Real Madrid muy superior

El Alhama se vació este sábado en su visita al Real Madrid para regresar de vacío tras perder 5-0 en el Alfredo Di Stéfano. ... Las de Jovi García vivieron prácticamente los 90 minutos de partido en campo propio, a merced del equipo blanco, muy superior en todas las facetas del juego. El rival no era de la misma 'liga' que las murcianas, que deben olvidarse cuanto antes de las derrotas en tierras madrileñas ante el Atlético y el Real Madrid para afrontar lo que viene con la mente lo más limpia posible. La permanencia hay que ganarla, sobre todo, en otros campos.

Hasta la mala suerte se cebó con el Alhama este sábado. La murciana Eva Navarro, un puñal desde su nueva posición de lateral derecho, percutió por el flanco diestro y, tras poner un centro medido, Alba Santamaría introducía el balón en su portería en una acción fortuita. Había que remar aún más con el 1-0 en el marcador, pero el cuadro alhameño logró achicar agua y marcharse al descanso sin más castigo en el luminoso.

La segunda mitad arrancaba con cambios. Yiyi, al campo, con el objetivo de que el Alhama encontrase el talento de la goleadora madrileña. Pero nada más lejos de la realidad. El conjunto madridista siguió siendo dueño y señor del encuentro y empezó a hacer daño a base de goles. Solo habían pasado cinco minutos de la reanudación cuando Silvia Cristóbal aprovechaba el rechace de Elena de Toro tras una falta de las locales para poner el segundo en el marcador y dar otro jarro de agua fría a las visitantes.

Talento por doquier

Solo cuatro minutos después, la neerlandesa Lotte Keukelaar demostró con una jugada brillante por qué el Real Madrid es uno de los mejores equipos del país y cuenta con una plantilla fabulosa. La delantera de 20 años volvió loca a Zumarraga, lateral del Alhama, a la que bailó en el área para disparar a portería y poner el tercero de la tarde.

Con nada que perder, el Alhama se estiró en la última media hora del choque y pisó el área madridista a cuentagotas Pero solo gozó de una oportunidad clara tras una falta botada por la propia Yiyi que atajó bien Misa, meta local. Las que sí tuvieron dos oportunidades y no fallaron fueron Ashley Santiago y Linda Caicedo, que en el tiempo añadido pusieron el cuarto y el 5-0 definitivo.