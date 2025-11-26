Enfado en el Águilas por el trato y la «violencia» del Cartagena en un duelo

LA VERDAD Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:15 Comenta Compartir

Enfado y resignación en el UD Águilas Femenino, de Tercera Federación, tras su encuentro del pasado fin de semana que le enfrentó al FC Cartagena. El equipo blanquiazul critica duramente al club albinegro el trato recibido y la «violencia» que utilizaron alguna de sus futbolistas durante el choque. Tanto es así, que, según denuncian desde el Águilas, dos de sus jugadoras acabaron lesionadas, una de ellas, Marta Marín, de gravedad «tras una entrada intencionada» que le rompió el tendón de aquiles.

Pero eso no es todo. El cabreo en el cuadro aguileño aseguran que «desde la grada y desde el mismo campo se escucharon comentarios que alentaban este tipo de entradas», y, además, añaden que «nadie del club rival se ha preocupado ni ha pedido disculpas tras lo sucedido».

Amenazas e insultos

Otras de las jugadoras del equipo blanquiazul, Sheila Navarro, denunció estos mismos hechos en sus redes sociales. De hecho, la futbolista da un pasó más allá y confiesa que recibieron amenazas por parte del banquillo albinegro y frases como «os espero en la calle», a lo que añade, como el propio club, los repetido insultos que se proferían desde la grada. «Lo ocurrido traspasó cualquier límite aceptable y son comportamientos que fomentan la violencia y normalizan la falta de respeto», señala Navarro, que espera que su denuncia y la de su club sirva para evitar que «este tipo de situaciones se repitan».

LA VERDAD intentó ponerse en contacto este miércoles con el club albinegro, que aseguró que los hechos no fueron como remite el club aguileño y que el choque, que terminó en empate a 2, concluyó sin ningún tipo de incidente.

