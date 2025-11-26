La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jugadoras del Águilas muestran sus lesiones tras el partido. UD ÁGUILAS
Fúbol femenino

Enfado en el Águilas por el trato y la «violencia» del Cartagena en un duelo

El equipo blanquiazul asegura que su jugadora Marta Marín sufrió una rotura del tendón de Aquiles por una entrada intencionada y reprochan la actitud de su rival

LA VERDAD

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

Enfado y resignación en el UD Águilas Femenino, de Tercera Federación, tras su encuentro del pasado fin de semana que le enfrentó al FC Cartagena. El equipo blanquiazul critica duramente al club albinegro el trato recibido y la «violencia» que utilizaron alguna de sus futbolistas durante el choque. Tanto es así, que, según denuncian desde el Águilas, dos de sus jugadoras acabaron lesionadas, una de ellas, Marta Marín, de gravedad «tras una entrada intencionada» que le rompió el tendón de aquiles.

Pero eso no es todo. El cabreo en el cuadro aguileño aseguran que «desde la grada y desde el mismo campo se escucharon comentarios que alentaban este tipo de entradas», y, además, añaden que «nadie del club rival se ha preocupado ni ha pedido disculpas tras lo sucedido».

Amenazas e insultos

Otras de las jugadoras del equipo blanquiazul, Sheila Navarro, denunció estos mismos hechos en sus redes sociales. De hecho, la futbolista da un pasó más allá y confiesa que recibieron amenazas por parte del banquillo albinegro y frases como «os espero en la calle», a lo que añade, como el propio club, los repetido insultos que se proferían desde la grada. «Lo ocurrido traspasó cualquier límite aceptable y son comportamientos que fomentan la violencia y normalizan la falta de respeto», señala Navarro, que espera que su denuncia y la de su club sirva para evitar que «este tipo de situaciones se repitan».

LA VERDAD intentó ponerse en contacto este miércoles con el club albinegro, que aseguró que los hechos no fueron como remite el club aguileño y que el choque, que terminó en empate a 2, concluyó sin ningún tipo de incidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  3. 3 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  4. 4 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  5. 5 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  6. 6 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  7. 7 Un incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena obliga a evacuar a un centenar de pacientes
  8. 8 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  9. 9 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  10. 10 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Enfado en el Águilas por el trato y la «violencia» del Cartagena en un duelo

Enfado en el Águilas por el trato y la «violencia» del Cartagena en un duelo