El Cartagena femenino niega las acusaciones del Águilas

El FC Cartagena salió ayer al paso de las acusaciones del UD Águilas femenino que criticaron el «trato y la agresividad» mostrada por las jugadoras albinegras en el duelo del pasado fin de semana entre ambos equipos de Tercera Federación. Desde el Efesé aseguran que «las imágenes no aprecian falta alguna por parte de nuestra jugadora Andrea a Marta Marín [gravemente lesionada], ni mucho menos una acción deliberada con ánimo de causar daño».

Además, desde el club albinegro añaden que la jugadora rival Sheila Navarro, que denunció los presuntos hechos, «vuelve a faltar a la verdad cuando se refiere a una supuesta amenaza de nuestra entrenadora diciendo que nos esperaba en la calle, tal y como se pueden observar en las imágenes».

Desde el Efesé rechazan «de manera absoluta las afirmaciones que hablan de comportamientos que incitan a la violencia, de falta de respeto o de poner en riesgo la integridad física y mental de las jugadoras. El club promueve exactamente lo contrario: un entorno seguro, formativo, respetuoso y basado en la deportividad. Cualquier intento de vincular a nuestro club con comportamientos opuestos a nuestros valores carece de fundamento».