La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jugadoras del Águilas muestran sus lesiones tras el partido. UD ÁGUILAS
Fúbol femenino

El Cartagena femenino niega las acusaciones del Águilas

LA VERDAD

Cartagena

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

El FC Cartagena salió ayer al paso de las acusaciones del UD Águilas femenino que criticaron el «trato y la agresividad» mostrada por las jugadoras albinegras en el duelo del pasado fin de semana entre ambos equipos de Tercera Federación. Desde el Efesé aseguran que «las imágenes no aprecian falta alguna por parte de nuestra jugadora Andrea a Marta Marín [gravemente lesionada], ni mucho menos una acción deliberada con ánimo de causar daño».

Además, desde el club albinegro añaden que la jugadora rival Sheila Navarro, que denunció los presuntos hechos, «vuelve a faltar a la verdad cuando se refiere a una supuesta amenaza de nuestra entrenadora diciendo que nos esperaba en la calle, tal y como se pueden observar en las imágenes».

Desde el Efesé rechazan «de manera absoluta las afirmaciones que hablan de comportamientos que incitan a la violencia, de falta de respeto o de poner en riesgo la integridad física y mental de las jugadoras. El club promueve exactamente lo contrario: un entorno seguro, formativo, respetuoso y basado en la deportividad. Cualquier intento de vincular a nuestro club con comportamientos opuestos a nuestros valores carece de fundamento».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  5. 5 Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia
  6. 6 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  7. 7

    Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia
  8. 8 La Audiencia archiva el caso contra José Vélez por la plaza de toros de Calasparra
  9. 9 Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a su paso por Murcia
  10. 10 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cartagena femenino niega las acusaciones del Águilas

El Cartagena femenino niega las acusaciones del Águilas