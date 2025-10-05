El Alhama logra una holgada victoria contra el Deportivo

Segunda victoria consecutiva del Alhama ElPozo, en esta ocasión ante el RC Deportivo, equipo que se encontró con tres goles en contra gracias al mejor ... acierto local. Dos tiempos diferentes, el primero para el Alhama, tras el descanso apretaron las visitantes, pero solo pudieron marcar un gol. Este resultado deja al equipo de Alhama de Murcia en la zona media ante de la tabla antes de visitar al Espanyol.

Buen primer tiempo del Alhama ElPozo, que se marchó al descanso con una merecida ventaja de dos goles. El conjunto dirigido por Javi García salió al terreno de juego con una propuesta clara: dominar desde el inicio. Desde los primeros compases se percibió la intención del equipo local de presionar en campo contrario y mantener una posesión sólida que dificultara la salida del Deportivo.

Durante los primeros minutos el juego fue equilibrado, con llegadas a ambas áreas y alternancia en la posesión. El conjunto visitante incluso reclamó un posible penalti en una acción polémica, pero la colegiada no señaló infracción. Esa jugada pareció despertar al Alhama, que poco a poco comenzó a hacerse dueño del partido, combinando con criterio.

El primer gol llegó en el minuto trece, tras una jugada bien elaborada por parte de las locales. Gestera, con confianza y determinación, recogió un balón suelto en la frontal del área y ejecutó un potente disparo que se coló en la portería defendida por Yohana. Fue un golpe anímico importante que reforzó la propuesta de Javi García y descolocó momentáneamente al Deportivo, que trató de reaccionar sin demasiada claridad.

Con el marcador a favor, el Alhama ElPozo no se conformó. Continuó insistiendo en ataque, buscando ampliar la diferencia antes del descanso. La presión sobre la salida del balón rival dio sus frutos en los minutos finales del primer periodo. En una acción rápida y precisa, Astrid aprovechó un balón dividido en el área para anticiparse a la defensa y enviar el esférico al fondo de la red, estableciendo el 2-0. El conjunto murciano mostró solidez defensiva, equilibrio en el mediocampo y eficacia en los metros finales.

Con todo prácticamente decidido en el marcador y con el paso de los minutos, el Alhama ElPozo optó por gestionar con inteligencia el tramo final del encuentro. Las locales, conscientes de que la solidez defensiva era clave para asegurar los tres puntos. El conjunto visitante aumentó su intensidad y adelantó líneas, tratando de encontrar espacios entre la zaga alhameña. Fruto de esa presión constante llegó el tanto de Monteagudo en el minuto 74, que recortó distancias y añadió una dosis de incertidumbre a un choque que hasta entonces parecía controlado.

Lejos de desconectarse, las jugadoras locales supieron responder con criterio, aprovechando cada recuperación para lanzar rápidas ofensivas. En esas contras, el Alhama ElPozo dispuso de claras oportunidades para sentenciar el encuentro con un cuarto tanto, pero la falta de precisión en el último pase o en la definición impidió ampliar la renta.

El tramo final del partido fue una demostración de madurez táctica por parte del conjunto alhameño, que resistió con temple los intentos del Deportivo y gestionó el ritmo del juego con cabeza y oficio. Cuando el árbitro señaló el final, la sensación general era de justicia: el Alhama ElPozo había sido superior en los momentos clave, combinando eficacia ofensiva, solidez defensiva y una lectura del partido acorde con su ventaja.