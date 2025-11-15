El Alhama ElPozo cae en su retorno al Artés Carrasco

Pedro Re Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:29 Comenta Compartir

El regreso del Alhama ElPozo al estadio Artés Carrasco no tuvo el desenlace deseado. El conjunto de Alhama de Murcia cayó por 1-4 ante un Madrid CF que se mostró más sólido, efectivo y dominante en los momentos clave del encuentro. A pesar de un inicio prometedor, el equipo local terminó siendo claramente superado en todas las fases por el cuadro madrileño, que supo aprovechar los errores defensivos de su rival y manejar los tiempos del partido.

Desde el pitido inicial, el Alhama ElPozo buscó sorprender y estuvo muy cerca de hacerlo. En la primera llegada clara, Carla conectó un remate peligroso que obligó a Paola a lucirse con una estirada providencial para evitar el gol. El ataque inicial local continuó con una acción polémica: el Alhama reclamó penalti tras una mano en el área, pero tras revisión la colegiada decidió desestimar la acción.

Alhama ElPozo Elena de Toro; Alba (Mariana, 62), Aitana (Astrid, 46),Yanel (Raquel Pinel, 62), Quintero; Carla, Anita,Yiyi, Encarni (Estefa, 78),Gestera (Patri Miñarro, 46) y Belén. 1 - 4 Madrid CF Paola; Melgard,Esther (Marina,58),Mendoza,Villafañe,Hilaur (López,70),Sosa, Alba (Sofía, 84), Poljak (Mónica, 70),Marcetto (Andonova, 58) y Nautnes. Goles: 0-1. M. 30. Poljak. 0-2. M. 45+. Sosa, de penalti; 0-3. M. 47. Marcetto; 0-4. M. 86. Mautnes; 1-4. M. 90+. Mariana.

Árbitra: Melissa López (Comité Extremeño).Amonestó con tarjeta amarilla a Astrid,Esther y Andonova.

Incidencias: Francisco Artés Carrasco, 600 espectadores.

El Madrid CF respondió con su arma más habitual: la contundencia en el área. La ocasión más clara para las visitantes en la primera mitad llegó tras un cabezazo de Nautnes que Elena de Toro, con una espectacular intervención, desvió a saque de esquina. Era el aviso de lo que vendría después.

A la media hora de juego, el equipo de Fuenlabrada abrió el marcador. Un centro desde la banda izquierda encontró a Poljak, que remató raso y potente para batir a Elena de Toro. El Alhama intentó reaccionar rápido y cinco minutos después tuvo una ocasión inmejorable: Yiyi se plantó sola ante la portera madrileña, pero su definición salió alta, desperdiciando una oportunidad que pudo cambiar el rumbo del partido.

Ya en el tiempo añadido del primer acto, otra acción de área terminó siendo revisada por la colegiada, esta vez en el área del Alhama. La decisión fue penalti y Aurora, con serenidad, convirtió el segundo tanto para el Madrid CF. Con ese 0-2 y un evidente golpe anímico para las locales, se llegó al descanso.

La reanudación no pudo comenzar peor para el conjunto murciano. Sin tiempo para reorganizarse, encajaron el tercer tanto en una jugada que reflejó los problemas defensivos del equipo. Marcetto, completamente sola y a escasa distancia de la portería, definió sin oposición para ampliar la ventaja madrileña y dejar prácticamente sentenciado el encuentro.

Con el 0-3, el ritmo del partido decayó tanto en el césped como en la grada. El Alhama buscó algún destello que le devolviera la esperanza, y Yiyo lo intentó con una chilena que no encontró portería. Aunque las locales lograron acercarse en varias ocasiones al área rival, les faltó precisión en el último toque para comprometer realmente a la zaga visitante.

El Madrid CF, cómodo y con espacios, se permitió incluso cerrar la goleada. A los 86 minutos, Nautnes apareció de nuevo para rematar y, pese a que Elena de Toro llegó a tocar el balón, no pudo evitar el cuarto tanto del conjunto madrileño. En el añadido, Mariana maquilló el marcador con el gol del honor para el Alhama, un premio al esfuerzo pese a la dura derrota.

El duelo concluyó con la sensación de que el Alhama ElPozo fue claramente superado por un Madrid CF más ordenado, eficaz y contundente. Las locales, pese a un arranque ilusionante, no lograron sostener su nivel y acabaron cediendo ante un rival que impuso su superioridad en todas las líneas. El retorno al Artés Carrasco no pudo ser más amargo, dejando deberes pendientes y la necesidad de reaccionar para evitar que esta goleada marque su rumbo en las próximas jornadas.