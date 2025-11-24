La recaudación del Hozono Jairis-Ferrol será para el Comedor Social y Cáritas Alcantarilla

LA VERDAD Murcia Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:26 Comenta Compartir

La campaña solidaria 'Un juguete, una ilusión' promovida por el Ayuntamiento de Alcantarilla llega este año a su quinta edición con el encuentro de LF Endesa que disputarán el Hozono Global Jairis y el Baxi Ferrol el próximo 14 de diciembre en el Pabellón Municipal Fausto Vicent de Alcantarilla. Las entradas se pueden comprar ya a 5 y 8 euros a través de la plataforma 'compralaentrada.com' o en las oficinas del Hozono Global Jairis y toda la recaudación irá destinada a la compra de juguetes para donarlos a Cáritas y al Comedor Social de Alcantarilla. También se puede conseguir una entrada donando un juguete nuevo en las oficinas del club y se ha habilitado una fila cero para colaborar.

La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, junto con el presidente del CB Jairis, Salvador Costa, el presidente de la Federación de Peñas de Alcantarilla, Juan Muñoz, y el Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias de Alcantarilla, Jesús Avilés, presentaron este lunes la campaña en la sala de catas de Estrella de Levante, que también colabora en esta iniciativa. Como novedad, este año habrá una Fan Zone desde las 11.00 horas con juegos, música y una paella solidaria para los asistentes. Tras el choque, todos los aficionados que quieran podrán quedarse a comer paella por solo 2 euros y el camión de Estrella de Levante ofrecerá bebida a 1 euro para continuar recaudando fondos destinados a las asociaciones beneficiarias de la campaña.

El presidente del Hozono Global Jairis, Salvador Costa, señaló que «esta campaña es, para nosotros, una de las iniciativas más especiales del año. No se trata solo de recoger juguetes, sino de llevar un mensaje de esperanza a cientos de hogares. El deporte tiene la capacidad de cambiar realidades, y esta campaña demuestra que, cuando el club, la afición y la ciudad caminamos juntos, podemos transformar la Navidad de muchos niños y niñas», dijo.

Mientras tanto, el Hozono Global Jairis ya prepara el partido de este jueves en Polonia, frente al Lublin de Laura Gil. Ambos equipos lideran su grupo de la Eurocup, con 4 triunfos, y el objetivo de las murcianas es acabar primeras.