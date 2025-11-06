Paseo en Bélgica de un Hozono Jairis que entra en la siguiente ronda

LA VERDAD Murcia Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:22 Comenta Compartir

El Hozono Global Jairis sigue líder del Grupo B y se clasifica para la siguiente ronda de la EuroCup Women tras conquistar la cuarta victoria europea ante el Namur belga (45-80). El conjunto dirigido por Bernat Canut se marcha al parón de selecciones con el objetivo conseguido y con solo un partido por disputar de la fase de grupos, ante el Lublin de Laura Gil en tierras polacas.

El partido comenzaba con una gran defensa de Billie Massey y una canasta de la belga. Anotaba Ayuso un tiro libre, pero respondían rápidamente las locales con un 2+1 que empataba el choque. Tras varias pérdidas por parte de ambos conjuntos, intercambiaban canastas Blackford y Ayuso para mantener la igualdad del encuentro. El ecuador del cuarto llegaba con una canasta de las belgas, pero Ayuso volvía a aparecer para anotar. Onyiah anotaba tras hacerse con un rebote ofensivo y, tras una antideportiva de Mataix, se ponían a cuatro puntos las murcianas al final del primer cuarto.

Netty Vonleh inauguraba el segundo periodo con una canasta tras rebote ofensivo y, tras una gran defensa, la robaba Prieto para poner el empate a catorce en el marcador. Dossou volvía a adelantarlas desde el triple, pero Vonleh contestaba en el siguiente ataque con un poderoso rebote y una canasta bajo el aro. Anotaba Walker y, tras una buena defensa de la norteamericana, corrían las murcianas y aumentaban la renta gracias a una canasta de media distancia de López Sénéchal. Unos buenos minutos de Walker elevaban la renta jairista a siete puntos, pero se volvían a acercar las locales con un triple al ecuador del cuarto. Contestaba Walker desde la misma distancia y López Sénéchal sacaba la calidad individual para aumentar la diferencia a diez puntos. Intercambiaban aciertos ambos conjuntos y, tras un robo de Mataix, anotaba Lou López para situar el marcador en 22-35. Un tiro libre de las locales y una canasta de Walker ponían fin al periodo con 23-37 en el marcador.

Selimovic arrancaba el tercer asalto con dos canastas, a las que contestaban Walker y López Sénéchal. Aparecía Massey para anotar tras rebote ofensivo y poner el +17 en el luminoso, pero las locales no bajaban los brazos y se acercaban por medio de Defosset. Tres puntos de Sénéchal volvían a poner tierra de por medio y, tras un gran movimiento de balón, Walker elevaba la diferencia a la veintena. Anotaba Alarcón para dar paso a los últimos cuatro minutos y, tras dos tiros libres anotados por Vonleh, volvían a anotar las belgas para cortar el buen parcial jairista de 0-10. Seis puntos de Vonleh y dos de Cvitkovic ponían fin al cuarto con 32-63 en el luminoso. El partido ya esta completamente sentenciado en tierras belgas y el último cuarto fue de puro trámite. El 45-80 final explica la clara superioridad de las murcianas.

Temas

Jairis Alcantarilla