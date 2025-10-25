La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La murciana Laura Gil, con la camiseta del AZS UMCS Lublin, en el partido del pasado miércoles contra el Hozono Global Jairis. Javier Carrión / AGM
Pívot del AZS UMCS Lublin

Laura Gil: «Sigo siendo muy competitiva, pero esto está llegando a su fin»

«Estoy en Polonia porque no tuve oferta del Hozono Global Jairis ni de otro equipo en España y quería seguir jugando»

Olga Lorente

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:35

Laura Gil (Murcia, 33 años) volvió esta semana a su ciudad natal para enfrentarse al Hozono Global Jairis de Alcantarilla en competición europea. La jugadora ... con más medallas en la historia del baloncesto español (ocho logradas en categoría absoluta) viste este curso la camiseta del AZS UMCS Lublin de Polonia, donde está viviendo la segunda temporada de su carrera en el extranjero. En estos días tan especiales para ella, atiende a LA VERDAD para contar cómo se siente y en qué momento de su vida se encuentra ahora mismo. El miércoles perdió con su equipo en el Fausto Vicent, donde no obstante recibió el cariño y el afecto de la afición murciana.

