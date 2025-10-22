Laura Gil y el Lublin ponen a prueba la mejoría del Hozono Global Jairis en la EuroCup Women

Emilio Sánchez-Bolea Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:43 Comenta Compartir

No por veces que se repita, y más que se vaya a repetir en el futuro, dejará de ser emocionante el regreso de Laura Gil (Murcia, 1992), la mejor jugadora de baloncesto jamás nacida en la Región, y máxima medallista de todo el baloncesto español, a suelo murciano, incluso en la etapa más avanzada de su carrera.

La pívot, que da nombre al pabellón de Santo Ángel, la pedanía en que se crió, es el gran aliciente de un nuevo partido europeo para el Hozono Jairis, que recibe hoy en el Fausto Vicent, a partir de las 20.30 y en un partido retransmitido en 'streaming' por el canal de YouTube de la FIBA, al AZS UMCS Lublin, el único equipo del grupo B que todavía no conoce la derrota.

El equipo alcantarillero la conoció la semana pasada, cuando pretendía opositar al liderato del grupo, pero cayó después de un gris partido ante el Namur belga (53-62) que provocó las quejas del entrenador Bernat Canut acerca de los comentarios irrespetuosos hacia sus jugadoras de los aficionados situados detrás del banquillo local. Logró desquitarse de esa mala sensación este domingo pasado su equipo en una clara victoria ante el Estudiantes en la competición doméstica (69-58), pero el compromiso de esta noche es de los que allanan o empiedran el camino europeo.

Un rival con argumentos

En Polonia vive Gil su segunda experiencia internacional después de una temporada 2022-23 en el Landes francés, y parece haber aterrizado bien en su nuevo equipo. En la EuroCup es su máxima reboteadora (8,5 por partido), máxima taponadora (0,5), segunda recuperadora (2) y tercera más valorada (17). Su gran dinamizadora es la estadounidense Destiny Slocum, ex WNBA y que mete (18), asiste (8) y roba (6) más que nadie en su equipo. El Lubin llega a la localidad de Alcantarilla después de ganar al Namur (57-65) y al Student serbio (86-62).