Gil busca recibir un pase en el duelo de ida en el Fausto, mientras Vonleh aguarda atenta. Javier Carrión/ AGM
Baloncesto (EuroCup)

Laura Gil, enemiga del Hozono Jairis en la lucha por el primer puesto del grupo

El Lublin de la murciana recibe hoy a las de Alcantarilla en un último partido de la primera fase que coronará líder al ganador

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

No había mejor manera de llegar al primer gran partido decisivo de la temporada para el Hozono Jairis. Este jueves por la tarde tiene su ... primer encuentro con un significado directo en la victoria y la derrota, y lo hace después de jugar este pasado domingo en Lugo su mejor partido de la temporada, venciendo de manera clara a un Ensino que solo había perdido un partido hasta el momento y que quedó sometido al juego de un equipo dirigido de manera excepcional por el asistente David Muñoz. Este jueves, y ya con Canut al mando, si gana, el Hozono Jairis terminará primero el grupo B de la EuroCup Women. Si pierde, será segundo, con la mayor dificultad de cruce posterior en los dieciseisavos de final, una eliminatoria a doble partido, con lo que ello conlleva.

