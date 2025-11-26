Laura Gil, enemiga del Hozono Jairis en la lucha por el primer puesto del grupo

No había mejor manera de llegar al primer gran partido decisivo de la temporada para el Hozono Jairis. Este jueves por la tarde tiene su ... primer encuentro con un significado directo en la victoria y la derrota, y lo hace después de jugar este pasado domingo en Lugo su mejor partido de la temporada, venciendo de manera clara a un Ensino que solo había perdido un partido hasta el momento y que quedó sometido al juego de un equipo dirigido de manera excepcional por el asistente David Muñoz. Este jueves, y ya con Canut al mando, si gana, el Hozono Jairis terminará primero el grupo B de la EuroCup Women. Si pierde, será segundo, con la mayor dificultad de cruce posterior en los dieciseisavos de final, una eliminatoria a doble partido, con lo que ello conlleva.

Eso sí, ya saben en Alcantarilla que ser primero no garantiza nada. La pasada temporada, en su estreno en la competición europea, el ciclón aurinegro que fue el equipo de Canut ganó sus seis partidos de la primera fase, pero tropezó en la ida de los dieciseisavos en Sassari y, pese a que ganó al Dinamo en la vuelta en Alcantarilla, no bastó para seguir avanzando.

En cualquier caso, el Hozono Jairis quiere vencer esos fantasmas del pasado volviendo a ser primero de grupo. Ganar al Lublin a domicilio no será fácil, pero también es verdad que, al equipo que lidera la murciana Laura Gil, recibida y despedida como una auténtica ídolo en el partido de ida, favorito desde el primer día, solo le han ganado las alcantarilleras en el partido disputado en el Fausto Vicent hace poco más de un mes (64-58). Y Canut se muestra «convencido de que el equipo dará su mejor versión para opositar a la primera plaza».

Un rival muy sólido

De hecho, el Hozono Jairis no solo es el único equipo capaz de haber ganado al Lublin en lo que va de temporada en la EuroCup Women. El equipo polaco no ha perdido todavía ningún partido en su liga local, y su otra única derrota de la temporada se dio en las eliminatorias de acceso a la Euroliga, cuando el HUN-Therm húngaro le arrebató el pase en la vuelta venciendo por más puntos.

Pese a la victoria de las de Canut en la ida, de nada importa la diferencia de puntos, pues ambos llegan igualados a triunfos

Es por eso que, cuando habla de su rival de hoy, Canut habla de «un equipo muy físico, con un juego interior de Euroliga y con exteriores con muy buena mano» Algo, esto último, que pudo comprobar de primera mano con los 20 puntos de Robbi Ryan y que ya conocía de Destiny Slocum, una de las jugadoras con mayor pólvora de la competición, pese a que en el Fausto se quedó en 12.

Por dentro, la pareja que forman Gil y Gatling, ex del Casademont y jugadora de gran volumen, es de lo más temido del equipo que dirige el técnico Karol Kowalewski.

El partido se disputará a partir de las 18.00, hora española, y podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal de YouTube de la FIBA.